Si corre la Pisa Ten ricordando Barbara Capovani

Domenica 12 Ottobre, in occasione della XIX edizione della “Pisa Half Marathon”, in contemporanea, ci sarà la corsa di 10 km “Voglio Amore”

PISA — Pisa Ten sarà dedicata a Barbara Capovani anche quest'anno. Domenica 12 Ottobre, in occasione della XIX edizione della “Pisa Half Marathon”, si correrà, in contemporanea, come già avvenuto nelle ultime due edizioni, la corsa di 10 km “Voglio Amore” che vedrà coinvolta nell’organizzazione anche l’associazione Barbara Capovani.

La prima partecipazione dell’associazione all’evento “Pisa Half Marathon”, avvenuta per volontà dei familiari di Barbara e del professor Ugo Boggi risale infatti al 2023. Così oltre a essere un importante evento sportivo nazionale, nel corso del tempo la manifestazione, per la città di Pisa, è diventata un appuntamento fisso per contribuire concretamente a sostenere l’associazione “Per donare la vita onlus”. Sì tratta quindi di un doppio filo rosso che lega questo evento al ricordo di Barbara: fra le tante sue passioni annoverava infatti anche la corsa e, da medico e donna di scienza, ha poi donato i suoi organi, continuando, come ha sempre fatto per tutta la sua attività di medico, ad aiutare persone in difficoltà che, grazie a lei hanno avuto in dono una seconda opportunità. La corsa “Voglio Amore” è sicuramente un modo per mantenerne viva la memoria.

"Sostenere la Pisa Ten significa dare valore concreto alla nostra missione: movimento, salute e solidarietà insieme", ha dichiarato Simone Casarosa, direttore del San Rossore Sport Village, partner dell'evento e prezioso sponsor che ha contribuito all'acquisto delle maglie ufficiali e darà un premio speciale per la prima operatrice sanitaria che taglierà il traguardo della Pisa Ten. "Barbara Capovani rappresenta tutto ciò in cui crediamo: dedizione, professionalità e cura per gli altri. Essere al fianco di questa iniziativa ci rende orgogliosi e ci auguriamo sia l'inizio di una bella e duratura avventura insieme”, ha concluso.

L'iscrizione alla manifestazione è possibile al seguente link:

https://www.mezzamaratonapisa.it/it/pisa-ten