Volo salvavita Sardegna-Toscana per una neonata

La neonata è stata trasferita in un trasporto sanitario d'urgenza a bordo di un aereo Falcon 50 dell'Aeronautica militare. Con lei anche la sua mamma

CAGLIARI — Volo salvavita dalla Sardegna alla Toscana per una neonata di 3 mesi che ha viaggiato insieme alla sua mamma e a un medico a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare.

Il trasporto sanitario d'urgenza è partito dall'aeroporto militare di Elmas nel Cagliaritano ed è atterrato a Pisa, da dove la bimba - in imminente pericolo di vita - è stata trasferita in ambulanza all'Ospedale del Cuore Gaetano Pasquinucci di Massa.

Attraverso i suoi Reparti di volo, l'Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in pericolo di vita ma anche di organi ed équipe mediche per trapianti.