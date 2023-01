Un 2022 in volo, negli aeroporti toscani oltre 6,7 milioni di passeggeri

Royal Family, William non risponde alla domanda sul libro del fratello Harry

Il bilancio dell'anno appena concluso vede un aumento di viaggiatori del 137% rispetto al 2021 e gran recupero rispetto all'era pre Covid

PISA — Il 2022 è l'anno della volata oltre la crisi Covid per gli aeroporti toscani che hanno registrato 6.722.846 passeggeri, con una crescita del 137% sul 2021 e un gran recupero rispetto all'era pre pandemica. Nonostante la diffusione della variante Omicron ad inizio anno, infatti, i risultati dei mesi successivi hanno consentito al Sistema Aeroportuale Toscano di chiudere il 2022 con l’81,4% dei volumi del 2019, anno record per Toscana Aeroporti.

La ripresa risulta condivisa da entrambi gli scali di Firenze e di Pisa, e un recupero addirittura superiore è stato osservato per i movimenti aerei, 68.893, che hanno raggiunto l’87,3% dei livelli pre-Covid. I dati arrivano dalla stessa Toscana Aeroporti, che traccia così un bilancio del 2022 trascorso all'insegna di vari profili di incertezza.

Ma il traffico aereo in Toscana non pare averne risentito. In particolare, nel 2022 i passeggeri sui voli nazionali hanno raggiunto l’87,9% dei passeggeri domestici del 2019 mentre quelli internazionali, storicamente prevalenti nel Sistema Aeroportuale Toscano e maggiormente penalizzati dalle limitazioni agli spostamenti, il 79,4% del numero dei passeggeri pre-pandemia.

In forte aumento anche il load factor dei voli di linea (+11,7 punti percentuali), passato dal 68,4% del 2021 all’80,1% del 2022 e in deciso avvicinamento al dato (83,9%) del 2019.

Significativo poi il risultato del cargo che, con 14.907 tonnellate di merce trasportata nel 2022, si è attestato ad un +13,1% rispetto ai volumi del 2019.

Aeroporto Galileo Galilei di Pisa

Nel 2022 sono 4.493.847 i passeggeri transitati dall’aeroporto di Pisa, con un aumento del 124,8% rispetto al 2021 e un recupero dell’83,4% sul 2019. Il risultato rispetto al 2021 trova riscontro nel positivo andamento dei movimenti dei voli totali (+61,0%) e del load factor dei voli di linea pari all’81,6% (+11,6 p.p.).

L’allentamento delle limitazioni alla circolazione nei diversi Paesi esteri, inoltre, conferma la maggiore crescita della componente internazionale del traffico passeggeri commerciale (+179% sul 2021) rispetto a quella nazionale (+59,4%) in un contesto dove il traffico internazionale rappresenta il 68,2% del traffico totale. Le prime cinque destinazioni maggiormente gettonate nel 2022 sono Londra, Catania, Palermo, Tirana e Parigi.

Il traffico cargo, con 14.767 tonnellate di merce e posta trasportate, è in flessione 3,2% rispetto al 2021 e in aumento del 13,5% sull’anno pre-covid del 2019.

Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze

Sono 2.228.999 i passeggeri transitati nel 2022 dallo scalo aeroportuale di Firenze con una crescita del 166,0% rispetto al 2021 (quando lo scalo rimase chiuso per interventi di manutenzione delle infrastrutture di volo a Febbraio e a Marzo) e un recupero del 77,6% dei volumi di traffico del 2019.

La crescita rispetto al 2021 è sostenuta dal positivo andamento registrato dai movimenti dei voli totali (+93,1%) e dal load factor dei voli di linea pari al 77,4% (+12,4 p.p.). Nel 2022 si registra una crescita maggiormente accentuata del traffico passeggeri internazionale (+175,8%) rispetto a quella nazionale (+91,4%) laddove il peso della componente internazionale rappresenta il 92,1% del traffico totale.

Il mercato estero, infatti, ricopre le prime cinque destinazioni preferite nel 2022 dai passeggeri dello scalo aeroportuale di Firenze con nel dettaglio Parigi, Londra, Amsterdam, Monaco e Barcellona.