Volo salvavita per una bambina di 2 anni

La piccola, affetta da una grave patologia, è stata trasferita al policlinico Gemelli di Roma da un C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa

PISA — Un C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa si è levato ieri per una missione salvavita, protagonista una bambina di 2 anni trasferita con trasporto sanitario d'urgenza dall'Ospedale Civile di Sassari al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.

Il velivolo ha concluso con esito positivo la missione ieri pomeriggio. Il particolare assetto dell'Aeronautica Militare permette l'imbarco diretto di una vettura sanitaria all'interno della stiva, un'esigenza tecnica fondamentale per garantire la continuità delle cure mediche e la massima tempestività nel trasferimento della piccola paziente.

Il volo d'urgenza è stato attivato su richiesta della prefettura di Sassari, che ha riscontrato l'imminente pericolo di vita della bambina. Il C-130J è decollato dalla base di Pisa ed ha raggiunto l'aeroporto di Alghero. Allo scalo sardo sono state eseguite le operazioni di imbarco dell'ambulanza, all'interno della quale la bambina ha viaggiato costantemente assistita da una équipe medica specialistica e dai familiari.

Quindi l'atterraggio all'aeroporto di Roma Ciampino, da dove il mezzo di soccorso ha proseguito la corsa verso l'ospedale della Capitale, infine il rientro del C-130J alla base toscana.