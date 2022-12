Calafuria e le altre, il Demanio mette a bando i suoi gioielli

Via all'ultima tranche delle operazioni di affidamento di beni demaniali in Toscana e in Italia. Tutte le realtà in concessione e aggiudicazione

ROMA — Ci sono anche la Torre di Calafuria a Livorno e Villa Carducci Pandolfini a Firenze fra i beni che in tutta Italia l'Agenzia del Demanio mette a bando nell'ultima tranche 2022 per affidarli in concessione o locazione. Si tratta di un patrimonio dello Stato composto da un ventaglio di realtà in disuso selezionate per essere avviate a nuovi impieghi sociali, culturali, di tutela ambientale, turismo lento o mobilità dolce.

Il tutto mentre proprio in questi giorni le commissioni di gara dell'Agenzia sono al lavoro per definire le prime aggiudicazioni tra gli immobili andati a bando lo scorso Luglio che hanno visto due offerte per il Teatro Rossi a Pisa, una per Forte Pozzarello all'Argentario e tre offerte per Villa alle Volte già Chigi a Siena.

L'ultima tranche dei bandi pubblici di affidamento del 2022 è stata pubblicata dall'Agenzia ed è reperibile nella sezione Gare ed Aste del sito dell'Agenzia del Demanio: tramite procedure pubbliche, i beni vengono affidati a soggetti in grado di farsi carico del loro recupero, riuso e buona gestione, sottraendoli al degrado e assicurandone la fruizione pubblica.

I beni messi a bando

Dopo la pubblicazione della prima tranche di bandi dello scorso Luglio, gli edifici messi in gara oggi sono in totale 16, di cui 2 da affidare in concessione in uso gratuito e 14 da affidare in concessione/locazione di valorizzazione fino ad un massimo di 50 anni. Per partecipare ai bandi formulando un'offerta c'è tempo fino alle 12 del 15 Maggio 2023.

Ecco l'elenco e la mappa dei 14 beni in concessione/locazione di valorizzazione

in Abruzzo la ex Caserma De Amicis a Sulmona (Aq)

la ex Caserma De Amicis a Sulmona (Aq) in Basilicata l’ex Casa cantoniera a Irsina (Mt) e l’ex Casello ferroviario a Montescaglioso (Mt)

l’ex Casa cantoniera a Irsina (Mt) e l’ex Casello ferroviario a Montescaglioso (Mt) nel Lazio la ex Casa cantoniera ‘Il Colle’ a Terracina (Lt)

la ex Casa cantoniera ‘Il Colle’ a Terracina (Lt) in Lombardia l’ex Poligono di tiro a segno a Piazza Brembana (Bg) e una porzione di un ex deposito militare a Pizzighettone (Cr)

l’ex Poligono di tiro a segno a Piazza Brembana (Bg) e una porzione di un ex deposito militare a Pizzighettone (Cr) in Piemonte l’ex Panificio militare a Casale Monferrato (Al) e l’ex Casa del Fascio a Vinzaglio (No)

l’ex Panificio militare a Casale Monferrato (Al) e l’ex Casa del Fascio a Vinzaglio (No) in Sardegna il Faro di Capo Comino a Siniscola (Nu)

il Faro di Capo Comino a Siniscola (Nu) in Sicilia l’ex Istituto di geofisica mineraria e la Real Casa dei Matti a Palermo e l’ex Convento di San Vito ad Agrigento

l’ex Istituto di geofisica mineraria e la Real Casa dei Matti a Palermo e l’ex Convento di San Vito ad Agrigento in Toscana la Torre di Calafuria a Livorno e Villa Carducci Pandolfini a Firenze

Invece i 2 beni in concessione/locazione proposti in uso gratuito sono in Calabria l’ex case popolari a Limbadi (Vv) e in Umbria l’ex Teatro sociale di Amelia (Tr).