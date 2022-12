Caro Natale in Toscana, ecco dove costerà di più mangiare e bere

Dove conviene mangiare e bere a Natale? Ecco la mappa del Codacons sui rincari a tavola, dal cibo alle bevande, a pranzi e cene fuori casa

ROMA — Natale alle stelle sì, ma per quanto riguarda i prezzi secondo i consumatori italiani che da settimane ormai stanno risparmiando e mettendo da parte qualcosa per festeggiare, nonostante tutto.

Regali pochi e super scontati, alberi a saldo o riciclati e luminarie al lumicino, stando alle classifiche stilate negli ultimi giorni è rimasta solo l'occasione di mangiare e bere sperando in un futuro migliore. Ma anche sulle tavole rischia di esserci ben poco a causa dei rincari.

Secondo il Codacons la Toscana subisce la stangata maggiore sulle bevande e Grosseto e Pistoia si piazzano tra le città più care per pranzi e cenoni.

L'indagine elabora gli ultimi dati definitivi dell’Istat sull’inflazione e delinea così una mappa delle città italiane che risentiranno maggiormente degli aumenti dei prezzi al dettaglio per quelle voci tipiche delle feste di fine anno: beni alimentari, bevande alcoliche, abbigliamento e ristoranti.

Cosenza è in testa alla classifica delle città italiane dove pranzi e cenoni subiranno i rincari più pesanti: qui infatti i prezzi dei prodotti alimentari aumentano del 17,4% rispetto allo scorso anno. In seconda posizione si colloca Olbia (+16,6%), seguita da Catania (+16,4%), Grosseto (+16,2%), Viterbo, Macerata e Pistoia (+16,1%), Imperia (+16%).

Per le bevande alcoliche (vini, spumanti, liquori, ecc.) Grosseto e Livorno sono le città che subiscono gli aumenti maggiori (+10,2%) seguite da Modena (+9,9%) e Avellino (+9,8%).

La Toscana va male anche per i regali. I prodotti di abbigliamento si confermano anche quest’anno tra i regali preferiti dagli italiani da destinare ad amici e parenti, e per tali beni i rincari più forti si registrano a Imperia (+8,3%) seguita da Belluno (+7%), Piacenza (+6,8%) e Macerata (+6,4%). Chi decide invece di regalare elettrodomestici e prodotti per la casa, spende il 10,2% in più a Roma, Arezzo e Livorno, città che registrano i maggiori incrementi per tale tipologia di regali.

Ultima nota dolente, i ristoranti: gli aumenti più sostanziosi investiranno chi sceglierà di passare Natale o Capodanno seduto al tavolo di un ristorante a Viterbo, dove i listini dei menu aumentano in media del 12,4% rispetto allo scorso anno; al secondo posto Cosenza con un +11%, seguita da Trento (+10,5%), Olbia (+10,3%) e Palermo (+10,1%).

CITTA’ CON I MAGGIORI AUMENTI ALIMENTARI A NATALE

Cosenza 17,4% Olbia-Tempio 16,6% Catania 16,4% Grosseto 16,2% Pistoia 16,1% Macerata 16,1% Viterbo 16,1% Imperia 16% Teramo 15,9% Massa-Carrara 15,7%

CITTA’ CON I MAGGIORI AUMENTI PER LE BEVANDE ALCOLICHE

Grosseto 10,2% Livorno 10,2% Modena 9,9% Avellino 9,8% Macerata 9,6% Ancona 9,3% Verona 9,2% Vercelli 8,9% Arezzo 8,8% Pistoia 8,7% Firenze 8,7% Pisa 8,7% Caserta 8,7%

CITTA’ CON I MAGGIORI AUMENTI PER PRODOTTI DI ABBIGLIAMENTO

Imperia 8,3% Belluno 7% Piacenza 6,8% Macerata 6,4% Forlì-Cesena 5,9% Alessandria 5,9% Varese 5,8% Siena 5,6% Catania 5,5% Grosseto 5,5% Udine 5,5%

CITTA’ CON I MAGGIORI AUMENTI PER ELETTRODOMESTICI E APPARECCHI PER LA CASA

Roma 10,2% Arezzo 10,2% Livorno 10,2% Macerata 10,1% Ascoli Piceno 10,1% Siena 10,1% Perugia 10,1% Cagliari 10,1% Alessandria 10,1% Cuneo 10%

CITTA’ CON I MAGGIORI AUMENTI PER LA RISTORAZIONE

Viterbo 12,4% Cosenza 11% Trento 10,5% Olbia-Tempio 10,3% Palermo 10,1% Gorizia 10% Verona 9,9% Forlì-Cesena 9,9% Pistoia 9,7% Siena 9,2% Lecco 9,2%

Fonte: elaborazioni Codacons su dati Istat