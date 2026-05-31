Fioretto, i toscani Macchi e Volpi sono campioni d'Italia

Toscana protagonista ai campionati assoluti: il pisano Filippo Macchi e la senese Alice Volpi medaglia d'oro nelle gare individuali

ROMA — Gli atleti toscani del fioretto continuano ad inanellare un successo dietro l'altro. Dopo il traguardo di Martina Batini, diventata numero uno al mondo nel ranking femminile di specialità e la vittoria e il trionfo di Vittoria Pinna ai campionati Under 20, Filippo Macchi e Alice Volpi si sono laureati campioni d'Italia nelle gare individuali dei Campionati assoluti in corso a Roma.

Per il 24enne pisano Filippo Macchi, atleta delle Fiamme Oro due volte argento ai giochi olimpici di Parigi 2024, si tratta del primo titolo italiano in carriera e se lo è aggiudicato battendo in finale, con il punteggio di 15-7, Tommaso Marini. Medaglia di bronzo per Alessio Foconi e Guillaume Bianchi.

Toscana protagonista anche al femminile con la senese Alice Volpi - anche lei Fiamme Oro- che per la quarta volta si laurea campionessa d'Italia dopo i titoli già conquistati nel 2018, 2019 e 2021. In finale ha battuto Martina Favaretto con il punteggio di 15-8. Completano il podio condividendo il terzo posto Anna Cristino e Matilde Molinari.

Oggi, sempre a Roma, appuntamento con il fioretto maschile e femminile a squadre serie A1.