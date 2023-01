Due toscane fra le mete più amate dagli stranieri

Frana la terra sotto un viadotto in Irpinia: nel video il traffico che continua regolare, «Qui siamo preoccupati»

I turisti stranieri che nel 2023 sceglieranno l'Italia come destinazione per le loro vacanze puntano con decisione sulle città d'arte della Toscana

ROMA — Ci sono anche due città d'arte toscane fra le mete più amate dai turisti stranieri che nel 2023 si accingono a programmare un viaggio in Italia: sono Firenze che riscuote il 68% delle preferenze e Pisa col 57%.

E' quanto emerge dallo studio sui trend del turismo inbound condotto dal portale Vamonos Vacanze (Vamonos-Vacanze.it) tramite un sondaggio effettuato su un campione di 4.000 viaggiatori internazionali di età compresa fra i 18 e i 65 anni.

Il quesito ammetteva risposte multiple, e le città d'arte preferite dai turisti esteri sono risultate Roma (70%), Firenze (68%) e Venezia (65%), ma anche da Napoli (62%), Pisa (57%) e Milano (55%).

Turisti da Usa e Francia ma non solo

Dall'Europa e da fuori dal Vecchio Continente già si pensa alle vacanze che verranno. A livello extra-europeo, prendendo in considerazione chi ha scelto di viaggiare in Europa, si collocano al primo posto i cittadini statunitensi (con una propensione ad intraprendere un viaggio in Italia durante il 2023 pari al 60%), seguiti sul podio da brasiliani (58%) e cinesi (49%). A ruota ecco gli indiani con il 45%, i sudcoreani con il 42%, i giapponesi con il 41% e gli argentini con il 35%.

A livello europeo, invece, tra i viaggiatori che durante il 2023 hanno organizzato o vorrebbero organizzare un viaggio in Italia ci sono in testa i francesi (con una propensione del 78%), poi a seguire tedeschi (73%) ed inglesi (66%), olandesi con il 54%, gli svizzeri con il 48%, gli austriaci con il 43% e gli spagnoli con il 35%.

In generale, spiegano gli analisti del portale turistico, se le città d'arte fanno da traino fra le opzioni degli intervistati figurano anche il mare e la natura, con particolare gradimento per gli standard di accoglienza e le eccellenze enogastronomiche.