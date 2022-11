La Torre di Pisa, 850 anni e una salute di ferro

Sta benissimo malgrado l'età uno dei monumenti iconici della Toscana. Il punto in un convegno con i dati del gruppo di sorveglianza del campanile

PISA — Sull'orlo del suo 850° compleanno è in splendida forma la Torre di Pisa, che vanta una salute di ferro malgrado l'età e l'inclinazione che la rende uno dei monumenti iconici della Toscana nel mondo: a decretare l'ottimo stato di salute del campanile è stata oggi l'Opera della Primaziale pisana in un convegno in cui sono stati resi noti gli ultimi dati raccolti ed elaborati dal Gruppo di Sorveglianza della Torre di Pisa.

Il team presieduto dal professor Salvatore Settis è stato istituito dopo i lavori di consolidamento e restauro realizzati tra il 1993 e il 2001 quando l’Opera, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo ritenne indispensabile. Il Gruppo si riunisce periodicamente con il compito di valutare il comportamento statico e dinamico del monumento.

E' stato il presidente della Primaziale Pierfrancesco Pacini ad annunciare l'ottimo stato della Torre di Pisa, ricordando la sfida del consolidamento e quanto l'intervento d'ingegneria d'avanguardia sia stato determinante la salute del campanile pendente per un fuori piombo di circa cinque metri e un cedimento di oltre tre metri.

E allora, ecco che tanta salute e vitalità vanno festeggiati: per l'850° anniversario della posa della prima pietra che avvenne il 9 Agosto 1173 è già in arrivo il Comitato scientifico che organizzerà le celebrazioni.