Ballottaggi senza apparentamenti a Pisa, Siena e Massa

A una settimana al secondo turno delle elezioni amministrative, ecco come i candidati nei capoluoghi marciano alla conquista della fascia tricolore

TOSCANA — Nessun apparentamento in vista per i ballottaggi del 28 e 29 Maggio a Pisa, Siena e Massa, i tre capoluoghi di provincia toscani coinvolti nelle amministrative 2023. In tutte e tre le città i candidati in lizza marciano alla conquista della fascia tricolore nel secondo turno elettorale senza nuovi appoggi formalizzati.

A Pisa, dopo il riconteggio dei voti, al ballottaggio si sfidano il sindaco uscente Michele Conti sostenuto da centrodestra e tre liste civiche, e Paolo Martinelli per centrosinistra e M5s. I due avevano chiuso la corsa al primo turno rispettivamente col 49,96% e col 41,1% dei voti. In vista del ballottaggio il terzo candidato - Ciccio Auletta della sinistra - fa sapere che sarà saldamente all'opposizione, mentre il Terzo Polo lascia agli elettori libertà di scelta.

Nessun apparentamento neppure nella sfida tutta al femminile di Siena, dove si misurano Nicoletta Fabio per il centrodestra (30,51% al primo turno) e Anna Ferretti per il centrosinistra (28,75%). Le due candidate sono impegnate in una girandola di incontri per soppesare proposte e piattaforme da cui eventualmente far scaturire convergenze. Al momento i candidati sindaco usciti sconfitti dal primo turno non hanno dato al loro elettorato indicazioni di voto, ma per quelle c'è ancora tempo.

A Massa medesima situazione: apparentamenti zero. Qui il centrodestra si era presentato diviso: al ballottaggio è arrivato il sindaco uscente Francesco Persiani (35,42% al primo turno, coalizione formata da Francesco Persiani sindaco, Lega, Forza Italia, Amici Apuani), che proseguirà la corsa con la coalizione che lo ha sostenuto fin dal principio. Se la vedrà col candidato del centrosinistra Enzo Romolo Ricci (29,95%): per lui stessa scelta operata da Persiani e rush finale della campagna elettorale con la coalizione iniziale formata da Pd, Massa è un'altra cosa, Per Massa, Alleanza Verdi Sinistra.