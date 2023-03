Cento giorni alla maturità, gli studenti fanno festa

L'esame di Stato torna alla normalità dopo l'emergenza Covid, così anche in Toscana riprendono i riti scaramantici a 100 giorni dalla prima prova

TOSCANA — Folla di studenti in piazza Mazzini e in spiaggia a Viareggio per l'evento "MakP 100 giorni all'esame" e migliaia davanti al duomo di Pisa per toccare la lucertola con la coda biforcuta incastonata nella porta della cattedrale: sono alcuni fra i riti scaramantici in Toscana per i 100 giorni dalla maturità.

Sospesi forzatamente nel periodo dell'emergenza Covid, oggi 13 Marzo 2023 tornano protagonisti nell'anno in cui l'esame di Stato ritrova la sua normalità pre-pandemia.

E se in Versilia l'evento ha avuto i toni di colori, musica e festa, a Pisa rituale vuole che accarezzare la lucertolina di bronzo a due code porti fortuna agli studenti dell'ultimo anno delle superiori, accorsi in piazza dei Miracoli da tutta la Toscana ma anche dalla Liguria. L'Opera primaziale per tutelare il monumento ha transennato l'area, mentre le forze dell'ordine hanno rafforzato la vigilanza.

Obiettivo esorcizzare la paura e propiziare i buoni voti nel giorno che segna il via ufficiale al tour de force che porterà i maturandi dinanzi alle commissioni d'esame. I 100 giorni scoccano proprio oggi: la prima prova scritta dell'esame di maturità è fissata per le 8,30 del 21 Giugno 2023.