sabato 25 ottobre 2025
In vendita i biglietti per Pisa-Lazio Edilizia popolare, un milione per abbattere le barriere architettoniche ​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare La 46esima in volo per salvare una bambina
Attualità sabato 25 ottobre 2025 ore 10:15

Edilizia popolare, un milione per abbattere le barriere architettoniche

Rampe di accesso, montascale o ascensori negli alloggi popolari: ecco i 19 Comuni toscani che hanno ottenuto il finanziamento per i propri progetti



TOSCANA — Sono 19 progetti quelli che sono classificati nella graduatoria stilata dalla Regione Toscana a seguito della chiusura del bando che ha stanziato un milione di euro con l'obiettivo di abbattere le barriere architettoniche negli edifici di edilizia popolare.

Tra i progetti, presentati dai Comuni, alcuni serviranno a migliorare l'accessibilità dall'esterno con rampe di accesso, altri invece all'interno dell'edificio stesso con montascale o ascensore, eliminando così gli ostacoli che impediscano l’autonomia delle persone con disabilità.

"Una risposta significativa - hanno evidenziato il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessora regionale alle Politiche sociali Serena Spinelli - perché migliorerà la qualità della vita di tutte le persone che vivono in questi immobili. Allo stesso tempo, il notevole interessamento e le tante domande ricevute da parte dei Comuni ci invitano a proseguire su questa strada".

"Dietro ognuno dei progetti presentati - ha aggiunto Spinelli - c’è una richiesta pressante: sia per i casi di disabilità, sia per l’invecchiamento complessivo della popolazione molti edifici richiedono interventi per favorire l’accessibilità e l’inclusione. Su questo come Regione siamo impegnati, insieme agli enti locali, per fare ogni sforzo possibile verso l’abbattimento delle barriere e rispondere a queste esigenze".

I progetti finanziati sono quelli dei Comuni di Terranuova Bracciolini, Capannoli, Casciana Terme-Lari, Montecatini Val di Cecina, Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Barberino Tavarnelle, Pomarance, Volterra, Gaiole in Chianti, Castiglione della Pescaia, Pieve a Nievole, Calcinaia, Cascina, San Giuliano Terme, Fucecchio, Montespertoli, Castelfranco di Sotto e Borgo San Lorenzo.

