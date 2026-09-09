26mila universitari a caccia di borse di studio e alloggio

Massiccia adesione al bando per il prossimo anno accademico con domande per Firenze, Pisa e Siena. Molti gli stranieri. Attesa per la graduatoria

TOSCANA — Borse di studio e posto alloggio nelle residenze universitarie: sono stati 26.037 gli studenti universitari che hanno partecipato al bando del Diritto allo studio universitario (Dsu) Toscana per l’anno accademico 2026/2027. E ora c'è attesa per la graduatoria provvisoria che sarà pubblicata il 30 Settembre.

Intanto, alla scadenza del concorso sono state presentate 11.015 richieste fanno riferimento alla sede Dsu di Firenze, 9.896 a quella di Pisa e 5.126 a Siena.

Tra le domande complessivamente presentate, 12.817 riguardano studenti che hanno richiesto sia la borsa di studio sia un posto alloggio nelle residenze del Dsu distribuite nelle città universitarie della Toscana.

Resta infatti elevata la quota di richieste presentate da studenti stranieri con famiglia residente all’estero: sono 7.542, circa il 29% del totale. Di queste, 7.003 comprendono anche la richiesta di un posto alloggio.

I benefici previsti comprendono il contributo economico, l’accesso gratuito alle mense universitarie, l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie riconosciuta dai principali atenei e, per gli studenti fuori sede che ne hanno fatto richiesta, la possibilità di soggiornare in una delle residenze universitarie del Dsu Toscana.

"Nessuno deve restare escluso per ragioni economiche"

“Le oltre 26mila domande – ha detto l’assessora all’università e alla ricerca Cristina Manetti – confermano quanto il diritto allo studio rappresenti uno strumento essenziale per garantire a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi la possibilità di costruire il proprio percorso universitario, indipendentemente dalle condizioni economiche di partenza. La Regione Toscana continuerà a investire con convinzione su borse di studio, servizi e residenze universitarie, perché nessuno debba rinunciare alla propria formazione per ragioni economiche".

"Particolarmente significativo - ha poi aggiunto - è anche il dato degli studenti internazionali, che testimonia la capacità del nostro sistema universitario di essere attrattivo e aperto. Sostenere il diritto allo studio significa investire concretamente sui giovani, sui loro talenti e sul futuro della Toscana”.

“L’alto numero di richieste – ha concluso il presidente del Dsu Toscana Marco Del Medico – conferma l’incisività dell’azione della Regione Toscana e del Dsu nel sostegno allo studio universitario, con un sistema di servizi e investimenti che si colloca fra i migliori e più inclusivi d’Italia. Il notevole sforzo gestionale, la semplificazione delle procedure per la presentazione delle domande, il costante monitoraggio e l’attività di informazione e comunicazione hanno consentito di raggiungere un numero molto ampio di potenziali beneficiari, facendo conoscere opportunità e strumenti che permettono l’accesso all’alta formazione anche a chi non dispone di adeguati mezzi economici”.