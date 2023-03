Primavera di meraviglia con le Giornate del Fai

Sono 41 in Toscana i luoghi che apriranno le porte fra tesori spesso nascosti, inaccessibili o poco noti. Visite straordinarie il 25 e il 26 Marzo

TOSCANA — Fine settimana di meraviglia con la 31a edizione delle Giornate Fai di Primavera che per il 25 e 26 Marzo rinnova l'appuntamento con le visite straordinarie a contributo libero in 750 luoghi di 400 città italiane tra cui 41 tesori in tutta la Toscana. Sono luoghi di solito inaccessibili o poco noti, spesso nascosti, che aprono le porte in via eccezionale.

La manifestazione per la primavera 2023 è stata presentata stamani in Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della giunta regionale toscana in cui è stata annunciata la mappa dei 41 scrigni di storia, arte, natura e bellezza pronti a disvelarsi ai visitatori a cui verrà suggerito un contributo libero a partire da 3 euro utile a sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione.

Ed eccoli, provincia per provincia, gli itinerari inediti e i luoghi che saranno straordinariamente aperti nel corso del primo fine settimana di primavera nell'elenco fornito dalla nota della Regione seguita alla presentazione dell'evento a cui hanno preso parte il presidente della Toscana Eugenio Giani, il presidente Fai Marco Magnifico e la presidente Fai Toscana Rosita Galanti.

La presentazione delle Giornate del Fai

Provincia di Arezzo

Arezzo - La Via sacra di Arezzo: oggi via Garibaldi (largo Benadir)

Provincia di Firenze

Campi Bisenzio - Villa Montalvo o "Alla Marina" (Via di Limite, 15)

Firenze - Fondazione Roberto Longhi (per iscritti Fai, via Benedetto Fortini 30)

Firenze - Palazzo della Banca d'Italia (Via dell'Oriuolo, 37)

Firenze - Villa Schifanoia-Eui (Via Boccaccio, 121)

Provincia di Grosseto

Capalbio - Torre di Buranaccio e passeggiata nella riserva (SS. Aurelia - Bivio per Marina di Capalbio km 133.500 dell'Aurelia)

Massa Marittima - Arti e mestieri, il gioiello delle Colline Metallifere (via Ximenes)

Provincia di Livorno

Livorno - Cimitero comunale La Cigna detto I Lupi (Via Don Aldo Mei, 19)

Livorno - Cimitero ebraico (Viale Ippolito Nievo, 166)

Livorno - Cimitero greco-ortodosso (Via Marco Mastacchi)

Livorno - Cimitero monumentale olandese alemanno (Via Marco Mastacchi, 225 A/B)

Provincia di Lucca

Bagni di Lucca - Casinò municipale a Ponte a Serraglio e Bagno termale Bernabò (Via Casinò Municipale, 66)

Lucca - Antica Zecca (Casermetta san Donato, Piazzale Giuseppe Verdi, via delle Mura Urbane)

Lucca - Chiesa di Santa Caterina (Via del Crocifisso, 1)

Lucca - Conservatorio Luigi Boccherini (piazza del Suffragio, 6)

Seravezza - Il Borgo (partenza dalla Villa Medicea)

Seravezza - Palazzo Mediceo - Museo del Lavoro e Tradizioni (Viale Leonetto Amadei, 230)

Provincia di Massa-Carrara

Massa - Treno ospedale "Centoporte" (Via Fortino di San Francesco, 2 a Marina di Massa)

Provincia di Pisa

Pisa - Collezioni egittologiche Edda Bresciani Università di Pisa (Via San Frediano, 12)

Pisa - Gipsoteca di arte antica e antiquarium Università di Pisa (Piazza San Paolo all'Orto, 20)

Pisa - Cappelle nell'Ospizio dei Certosini (Via San Francesco, 47)

Santa Luce - Impianto eolico Edison (punto di incontro: Bivio Casciana Terme Lari)

Provincia di Pistoia

Montecatini Terme - Ippodromo Sesana e il mito di Varenne (Viale Leonardo Da Vinci, 15)

Montecatini Terme - Terme Tamerici: 150 anni di Chini (Viale dei Salici, 69)

Pistoia - ex chiesa di San Jacopo in Castellare (Piazzetta delle Scuole Normali)

Pistoia - Palazzo Reali Vannucci (Via Abbi Pazienza 12, riservato iscritti Fai)

Provincia di Prato

Prato - Convitto nazionale statale Francesco Cicognini (Piazza del Collegio, 13)

Prato - Stabilimento Giunti editore (Via Arcangelo Ghisleri, 4)

Provincia di Siena

Siena - Accademia musicale Chigiana: 100 anni di storia e capolavori (Via di Città, 89)