Strade regionali da curare, arrivano 732mila euro

Progettazioni, cantierizzazioni, risanamenti di ponti e strade rientrano nel finanziamento deliberato dalla Regione. Le strade interessate

TOSCANA — Arrivano risorse per curare le strade regionali, fra progettazioni e cantierizzazioni, risanamenti di ponti e carreggiate, messa in sicurezza complessiva insomma di varie arterie per una buona fetta delle infrastrutture regionali toscane: tramite una delibera approvata dalla giunta regionale toscana su proposta dell'assessore a mobilità e trasporti Stefano Baccelli, la Regione mette in campo quasi 732mila euro di finanziamento.

Nel dettaglio, la Regione ha autorizzato l'impiego delle economie per 22.900 euro per il secondo stralcio del terzo lotto per la realizzazione della variante esterna al centro abitato di Figline Valdarno della strada regionale 69.

Ancora, per il lotto 5A della Mezzana Perfetti Ricasoli le economie autorizzate ammontano a oltre 85.000 euro. Ci sono poi gli interventi sulla strada regionale 74 per il risanamento del ponte sul fosso Pontelungo nel comune di Manciano, un intervento da poco meno di 440.000 euro di competenza della Provincia di Grosseto.

La Regionale 325 è interessata invece da tre interventi: due sono sul territorio del comune di Vernio e riguardano il consolidamento del versante stradale a valle, di competenza della Provincia di Prato che è quindi autorizzata ad utilizzare allo scopo ulteriori 102.000 euro. Per la messa in sicurezza del muro di sostegno a valle della stessa strada, per un tratto di 300 metri al chilometro 63 nel comune di Cantagallo, è poi autorizzato l’utilizzo di ulteriori 80.900 euro.

“E’ un provvedimento - spiega l’assessore Baccelli - che abbiamo adottato per permettere il completamento di interventi già avviati su assi viari strategici. Abbiamo aggiunto anche il via libera, per un ulteriore importo di oltre 346.000 euro, alla Città Metropolitana fiorentina a rimodulare i finanziamenti già assegnati per effettuare una serie di progettazioni. Insomma, tutti i provvedimenti previsti dalla delibera sono finalizzati per permettere il completamento del programma di investimenti su una parte importante della viabilità regionale”.