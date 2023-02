Turchia, un altro contingente sul fronte terremoto

Circa 60 fra vigili del fuoco e sanitari sono pronti a partire con un volo con scalo a Pisa per l'avvicendamento con quanti sono già sul posto

TOSCANA — Decollerà verso le 19 di oggi 11 Febbraio da Pratica di Mare e con scalo a Pisa presso la 46a Aerobrigata l'aereo della guardia di finanza che porterà in Turchia sul fronte del terremoto un nuovo contingente di soccorritori delle squadre Usar della Toscana e anche dalle regioni Lazio Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Veneto.

A bordo ci saranno circa 60 persone: 50 vigili del fuoco e 10 unità di personale sanitario che procederanno all'avvicendamento con quanti sono già sul posto. L'arrivo delle nuove squadre è previsto per la notte ad Adana.

Nella giornata di domani il cambio, con rientro in Italia dei vigili del fuoco arrivati martedì scorso in Turchia e che sono riusciti a salvare due ragazzi nella giornata di mercoledì. Undici le vittime recuperate dal primo contingente Usar (Urban Search and Rescue) partito per la missione turca immediatamente dopo il devastante terremoto, ovvero nella serata del 6 Febbraio scorso su un velivolo C130 dell'Aeronautica Militare.