Vaccinazioni anti-Covid in 8 Rsa dell'area pisana

L'azienda Usl Toscana nord ovest ha reso noto il programma dei prossimi giorni, per proteggere gli anzani ospiti delle case di riposo

PISA — Sono otto le case di riposo dell'area pisana all'interno delle quali, nei prossimi giorni, gli operatori dell'Azienda Usl Toscana nord ovest procederanno con le vaccinazioni anti-Covid per gli anziani ospiti. Ogni giorno sarà effettuata la vaccinazione in una distinta Rsa.

Questo, al momento, il programma dettagliato delle vaccinazioni anti-Covid nelle Rsa dell'area pisana:

- 5 Gennaio: Rsa Piccola Casa di Divina Provvidenza Cottolengo di Pisa;

- 6 Gennaio: Rsa Madonna del Soccorso di Fauglia;

- 7 Gennaio: Villa Santa Caterina di Pisa;

- 8 Gennaio: Rsa Opera Cardinal Maffi di San Giuliano Terme;

- 9 Gennaio: Rsa I Poggetti di Fauglia;

- 10 Gennaio: Rsa Matteo Remaggi di Cascina;

- 11 Gennaio: Rsa Viale di Pisa;

- 12 Gennaio: Rsa Madonna della Fiducia di Pisa.

Ad oggi, in tutto il territorio della Ausl Toscana nord ovest (province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno), sono state somministrate 821 dosi agli ospiti delle Rsa e a 2.215 operatori sanitari ospedalieri e territoriali. Fra questi ultimi, 207 all'ospedale Lotti di Pontedera e 30 all'ospedale Santa Maria Maddalena di Volterra. Già oltre il migliaio, invece, le vaccinazioni eseguite agli operatori sanitari Aoup (ospedali di Cisanello e Santa Chiara).