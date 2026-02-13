Ecosistema culturale Valdera, "Progetto virtuoso"

Valorizzazione storico-culturale e collaborazione: l'assessora regionale Cristina Manetti in visita nei luoghi d'interesse nei comuni dei Monti Pisani

CALCINAIA-VICOPISANO — Nella giornata odierna, venerdì 13 Febbraio, l'assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti, ha effettuato la sua prima visita istituzionale nel comune di Calcinaia per conoscere da vicino il progetto dell'Ecosistema culturale Valdera nord Monte Pisano: un progetto finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale con 6 milioni di euro per un investimento complessivo di oltre 9 milioni.

Due gli obiettivi strategici del progetto: la riqualificazione e valorizzazione storico-culturale di luoghi di interesse dei quattro comuni e la definizione di una rete sociale e culturale che li connetta.

L'assessora è stata accolta al Museo della Ceramica "Coccapani" dal sindaco Cristiano Alderigi e dall'assessora alla Cultura Giulia Guelfi, insieme al direttore Scientifico del Museo Antonio Alberti, che ha illustrato la storia del Museo e il suo stretto legame con Calcinaia. La visita è proseguita con un sopralluogo alla Torre degli Upezzinghi, risalente alla prima metà del Duecento e testimonianza dell'antico insediamento castellano quando Calcinaia era governata dalla famiglia feudataria degli Upezzinghi. Manetti ha potuto osservare anche la cosiddetta Casa del Capitano, l'edificio adiacente alla Torre, ammalorato da decenni, che insieme ad essa funzionò come sede del potere fino alla metà del Quattrocento.

"Sono molto soddisfatta di questa visita a Calcinaia e di aver potuto conoscere da vicino un progetto così significativo - ha detto Manetti - l'Ecosistema culturale Valdera nord Monte Pisano rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione intercomunale che la Regione sostiene con convinzione. Iniziative come questa valorizzano il patrimonio culturale del territorio creando opportunità di sviluppo per le comunità locali."

"Siamo molto lieti di aver ospitato l'assessora Manetti in questa prima visita ufficiale a Calcinaia - ha aggiunto il sindaco di Calcinaia Cristiano Alderigi - la sua presenza testimonia l'importanza data al nostro progetto. Desidero ringraziare la Regione per il prezioso sostegno fornito non solo all'Ecosistema culturale, ma anche ai tanti altri progetti che il Comune ha potuto realizzare in questi anni grazie alla collaborazione con l'ente regionale".

Manetti ha parlato inoltre dei progetti illustrati per il comune di Vicopisano, altro territorio che fa parte del progetto. "Sono stati presentati i progetti già in corso da tempo sul territorio. Abbiamo parlato della Botte del Manetti e degli studi realizzati da Giani, così come la riqualificazione del complesso delle Cateratte, che aprirà come un Museo dell’Acqua aperto alla cittadinanza. Mi sono state anche illustrate le attività del teatro, i bandi e l'importanza del festival letterario . Anche nell’ambito del bando delle Città Murate a breve inaugureremo un’ulteriore porzione grazie alla collaborazione con la Fondazione Pisa - conclude - Grande attenzione è riservata anche al tema della parità di genere, con iniziative di sensibilizzazione come le scarpette rosse e progetti di contrasto alla violenza. In questo ambito è stato avviato un percorso con la Fondazione Cecchettin, che rende la nostra regione la prima in Italia a intraprendere questa strada".