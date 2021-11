Il ministro colpito da Vicopisano e Volterra

Doppia tappa in provincia di Pisa, nel borgo medievale e sul Colle Etrusco, per il ministro della cultura Dario Franceschini

VOLTERRA — Visita in Toscana oggi per il ministro della cultura Dario Franceschini, accompagnato dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Prima tappa a Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze, quindi doppio appuntamento in provincia di Pisa, in mattinata a Vicopisano e nel pomeriggio a Volterra.

Franceschini al Teatro Verdi di Vicopisano

A Vicopisano il sindaco Matteo Ferrucci ha illustrato al ministro Franceschini i bei risultati del recupero del camminamento e della torre "del Soccorso".

"Mi hanno fatto molto piacere le parole dell'onorevole Franceschini che, durante l'incontro al Teatro di Via Verdi, dopo la mia esposizione - ha commentato Ferrucci -, ha detto di essere rimasto davvero colpito da tutti i recuperi realizzati e dai numerosi i progetti in corso, non solo nel borgo ma nell'intero territorio comunale, e che si impegnerà per finanziare i nostri prossimi interventi e le nostre prossime opere. Anzi siamo già al lavoro per questo".

Antonio Mazzeo, Eugenio Giani e Dario Franceschini

Mentre a Volterra è toccato al sindaco Giacomo Santi mostrare i progressi degli scavi archeologici che hanno riportato alla luce un anfiteatro romano, presso Porta Diana, nonché il Museo Guarnacci e la Pinacoteca civica.

L'arrivo del ministro a Volterra

Davanti al “Colosseo di Volterra”, come è stato ribattezzato l’anfiteatro romano che sta riemergendo dalla terra, il ministro Franceschini si è impegnato a trovare le risorse necessarie per completare lo scavo. L’importo di cui si parla ha un valore stimato intorno ai 5 milioni di euro per concludere lo scavo entro i prossimi 4 anni.

L'anfiteatro romano di Volterra

"La visita del ministro Franceschini ai cantieri aperti nella nostra città – ha commentato il primo cittadino di Volterra – è un segnale di attenzione al grande lavoro che stiamo facendo. È un passaggio fondamentale nel percorso intrapreso tra la candidatura di Volterra a Capitale Italiana della Cultura 2022 e il titolo di prima Città Toscana della Cultura 2022, il nuovo riconoscimento istituito dalla Regione Toscana".

Giani ha inoltre illustrato a Franceschini il progetto degli Uffizi Toscana, per valorizzare i piccoli borghi. Il ministro ha elogiato il modello e ricordato il miliardo di euro stanziato per i borghi e i 600 milioni per l’architettura rurale, risorse con cui attrezzarsi per la sfida.