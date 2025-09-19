Presentazione di Mazzeo, "Su Sonia Luca indagherà la Cia"

Il presidente del Consiglio regionale corre nuovamente e lancia la sfida. Dall'ipotesi di non ricandidarsi all'ironia di Giani sul caso pontederese

PISA — La presentazione ufficiale della candidatura di Antonio Mazzeo, attuale presidente del Consiglio regionale e nuovamente in corsa per il Partito Democratico nella lista della provincia di Pisa, ha riportato a galla il caso legato a Sonia Luca.

Del resto, Mazzeo e Luca appartengono alla stessa area del Pd. E il primo, come ha raccontato il senatore Alessandro Alfieri, anche lui riformista, nelle ultime ore prima della presentazione della lista, aveva anche accarezzato l'idea di non candidarsi di fronte all'esclusione dell'assessora pontederese.

"Tu dovevi essere in lista - ha detto il senatore Alessandro Alfieri rivolgendosi a Luca, presente all'iniziativa - lo sfregio non è stato fatto ad Antonio Mazzeo, bensì a un'intera comunità democratica, quella di Pontedera. Sono dirigente nel partito da anni, ne ho viste tante: sono abituato alla competizione tra candidati, ma ho sempre dato una mano a chi percorreva un tratto di strada con me. Trovo inaccettabile quando non solo non ci si aiuta, ma si lavora per escludere qualcuno da quella strada. Le chiedo scusa per la parte che rappresento, doveva essere in lista. È stato fatto uno spergio alla comunità di Pontedera".

"Inizialmente, quando ho contattato Antonio per dirgli dell'esclusione di Sonia, mi ha risposto che non si sarebbe candidato se fosse stato così - ha aggiunto - ma è una scelta che non poteva fare da solo: doveva ascoltare la sua comunità. Lasciare significava darla vinta a chi ha messo in campo comportamenti meschini".

All'evento ha partecipato anche il presidente della Toscana, Eugenio Giani. Che, all'assemblea urgente convocata dal Pd pontederese, si è presentato cercando di ricucire lo strappo. "Sono stato a Pontedera per capire come avremmo potuto rimediare a questa esclusione da parte di chissà chi e chissà come: indagherà la Cia - ha ironizzato - ho invitato il Pd pontederese a fare un appello ai due candidati al terzo mandato e più rappresentativi, affinché si esprimessero sulla composizione delle liste, perché credo che tutti ci rendiamo conto di quanto la cosa lasciasse perplessi. Antonio ha risposto".

"Non potevo chiedere di più che iniziare questa campagna elettorale circondato dal vostro affetto - ha commentato Mazzeo - ringrazio tutti, ma un grazie davvero speciale lo dico al presidente Giani che ha fatto l'impossibile per essere presente nonostante un'agenda che, oggi, lo vedeva in mezza Toscana. Stasera ho sentito la mia voce intrecciarsi con la vostra. Una voce che nasce qui, a Pisa, e che porta con sé i racconti delle nostre comunità, dei paesi, delle scuole, dei luoghi di lavoro".