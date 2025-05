Ecofor, bilancio 2024 in utile di oltre 4,5 milioni

Investimenti per rafforzare il comparto energetico che produce circa 25mila MWh di energia elettrica immessa sul mercato libero a prezzo agevolato

PONTEDERA — Ecofor Service Spa ha chiuso il bilancio 2024 con un utile di oltre 4,5 milioni di euro e ricavi in crescita. Il valore della produzione si è attestato a 32.316.819 euro, in lieve incremento rispetto all’anno precedente.

Risultati positivi anche sul fronte della redditività operativa: il margine operativo lordo ha raggiunto quota 11.896.297 euro, con una crescita di circa un milione di euro rispetto al 2023, confermando la solidità e l’efficienza del modello gestionale adottato.

"La performance economica del 2024 - ha commentato l’amministratore delegato Rossano Signorini - riflette l’impegno costante dell’azienda nel consolidare il proprio posizionamento all’interno del mercato ambientale, riuscendo a mantenere alti standard qualitativi pur in un contesto macroeconomico ancora segnato da elementi di instabilità".

L’azienda, che opera nel trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi presso il Polo Ambientale di Pontedera, ha continuato a lavorare in condizioni di stabilità in termini di volumi conferiti, nel pieno rispetto dei limiti autorizzati.

La struttura dei costi evidenzia l’attenzione rivolta alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza nella gestione dell’impianto. L’impegno dell’azienda si traduce in un presidio scrupoloso di ogni aspetto connesso alla sostenibilità ambientale, adottando un approccio ispirato al principio di massima precauzione, sia nell’attività operativa di coltivazione della discarica che nell’applicazione di stringenti protocolli di monitoraggio ambientale, a garanzia della sicurezza del territorio e della comunità.

"La nostra struttura patrimoniale si conferma solida - sottolinea Signorini - grazie a una politica di accantonamenti prudente e a un’elevata patrimonializzazione. La gestione integrata delle attività aziendali, che copre l’intera filiera dai rifiuti solidi ai reflui liquidi, ai trattamenti fanghi e alla produzione di energia, ha contribuito in modo sostanziale a questo equilibrio".

Durante il 2024, sono proseguiti gli investimenti volti a rafforzare il comparto energetico dell’azienda. In particolare, è stato dato nuovo impulso alla valorizzazione della produzione di energia da biogas, con l’obiettivo di generare ricadute positive sia in termini economici sia ambientali.

"Gli impianti Ecofor producono circa 25mila MWh di energia elettrica – ricorda l’amministratore delegato – Di questi circa il 20% viene utilizzata per la piena autosufficienza degli impianti dell‘azienda, mentre la rimanente è immessa sul mercato libero a prezzo agevolato per il territorio locale. Un asset strategico che permette di contenere i costi e contribuire concretamente alla transizione verso un modello di economia circolare, che resta uno dei pilastri della nostra visione aziendale".

ll Consiglio di Amministrazione ha deliberato di destinare circa 1,35 milioni di euro a Riserva Straordinaria che, per effetto della determinazione salirà sopra i 10 milioni di Euro.

Ecofor Service è una società per azioni con capitale sottoscritto da 11 soci pubblici (32,40%) e 5 privati (67,60%): Forti Holding Spa 62,373%, Forti Franco 3,0%, Banca Cred. Cooperativo di Fornacette 1,004%, Piaggio & C. SpA 0,725%, Impresa Lavori Ingg. U.Forti e Figlio SpA 0,502%, Comuni di Pontedera 28,019%, Cascina 3,929%, Santa Croce sull’Arno 0,185%, Ponsacco 0,068%, Casciana Terme Lari 0,064%, Fauglia 0,56%, Buti 0,031%, Calcinaia 0,015%, Bientina 0,012%, Castelfranco di Sotto 0,012%, Chianni 0,007%.