Ecofor, impianti aperti a tutti per gli Ecodays

Quattro giorni di visite, iniziative e workshop per promuovere la sostenibilità: in apertura, invece, la lectio magistralis di Tozzi al Museo Piaggio

PONTEDERA — La passata edizione è stata realizzata grazie al tour virtuale realizzato con il drone. Quest'anno, però, gli Ecodays tornano in presenza negli impianti di Ecofor Service di Pontedera e fanno appello a cittadini, più e meno giovani, per imparare a conoscere e toccare con mano il lavoro quotidiano dell'azienda sul territorio.

L'iniziativa, in programma dal 18 al 21 Maggio nella zona industriale di Gello, sarà anticipata da un'apertura speciale: la lectio magistralis di Mario Tozzi, primo ricercatore del Cnr e divulgatore scientifico che domani, mercoledì 17 Maggio alle 18,30 al Museo Piaggio, darà ufficialmente inizio al lungo fine settimana all'insegna di sostenibilità e circolarità.

"Questi saranno i primi Ecodays dopo la pandemia - ha detto il sindaco Matteo Franconi - il primo obiettivo è dare consapevolezza ai giovani cittadini che, sul tema dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, questo territorio ha esperienza e capacità in grado di rispondere alle esigenze della cittadinanza. Mi auguro che non solo i giovani, ma anche tanti altri vogliano approfondire, partecipando alle visite guidate".

Infatti, durante gli Ecodays, sarà possibile visitare gli impianti dove sono gestiti i rifiuti speciali non pericolosi che provengono dalla filiera industriale di tutta la Toscana e non solo. Con una navetta gratuita, da piazza Martiri della libertà, sarà assicurato il trasporto per giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20, alle 14,45 e alle 15,45; domenica 21, invece, alle 9 di mattina.

"Non si tratta di una novità per Pontedera, ma di un appuntamento tradizionale - ha spiegato Antonio Pasquinucci, presidente di Ecofor Service - a far da collante è proprio l'apertura degli impianti alla comunità e agli studenti e alle studentesse che hanno partecipato a Ecozoomer, il progetto scolastico per sensibilizzare sull'ecosostenibilità realizzato in alcune classi delle medie tra Cascina, Casciana Terme Lari e, appunto, Pontedera".

Le scuole infatti saranno protagoniste degli Ecodays, con visite al mattino e l'esposizione dei lavori realizzati durante il progetto nei padiglioni predisposti da Ecofor all'interno dell'impianto stesso. Inoltre, nel pomeriggio, si terranno momenti di approfondimento, workshop e, nella giornata conclusiva, un dj set in collaborazione con l'istituto Modartech per Ecoparty, con Alan Cappelli Goetz, attore ed eco-influencer.

"La nostra azienda opera su tematiche per le quali, giustamente, vi è un'alta sensibilità da parte dei cittadini - ha aggiunto Pasquinucci - per questo, vogliamo rendicontare in modo trasparente e quantomai chiaro ciò che facciamo, rispondere alle istanze della comunità e maneggiare con cautela questi argomenti".

"Questa iniziativa, per me, ha un particolare significato: vuol comunicare che non ci vergogniamo del lavoro che facciamo - ha concluso l'amministratore delegato di Ecofor Service, Rossano Signorini - spesso, ascoltiamo discussioni più simili a chiacchiere da bar, non basate sui fatti. Ecco, gli Ecodays servono proprio a questo: invitiamo i cittadini, soprattutto i più perplessi, a venirci a trovare e a scoprire il nostro modo di operare, che ci ha consentito di chiudere lo scorso anno con un utile lordo di 9 milioni di euro".

Per prenotare una visita all'interno degli impianti di Ecofor Service durante gli Ecodays, è sufficiente consultare il sito www.ecozoomer.it e compilare il form dedicato.