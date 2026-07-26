Blitz maltempo, interventi dei Vigili del fuoco

Una ventina di chiamate dopo la rapida perturbazione che ha attraversato il territorio: dai rami pericolanti ai dissesti idrici

PROVINCIA DI PISA — Nelle prime ore della mattinata di oggi, domenica 26 Luglio, anche la provincia pisana è stata interessata dal fronte temporalesco che ha investito la Toscana, causando danni e allagamenti.

Come spiegato dai Vigili del fuoco, il personale del Comando ha svolto una ventina di interventi riconducibili alla situazione del maltempo.

Interessati principalmente i territori dei comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Pontedera, Buti, Castelfranco di Sotto e Palaia.

In generale, i Vigili del fuoco sono intervenuti per rami pericolanti, dissesti statici da elementi costruttivi, e danni dovuti alla forte quanto rapida scarica di acqua.