Oltre 10 milioni per la difesa del suolo

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Tra piano regionale, nazionale e Pnrr, in provincia di Pisa risorse per gli interventi contro i fenomeni climatici estremi: ecco quali e dove

PROVINCIA DI PISA — Documento operativo di difesa del suolo, Piano nazionale e Pnrr. Sono questi i tre binari su cui viaggiano i 113 milioni di euro che, in Toscana, hanno riguardato interventi per la difesa del suolo. E in provincia di Pisa, del totale, ne sono arrivati 10,3 milioni.

Per quanto riguarda gli interventi targati Pnrr, si tratta del cantiere portato avanti dalla Regione stessa nel territorio comunale di Vecchiano e che riguarda il consolidamento strutturale del muro d'argine destro del Serchio in località Pardi Molletta. L'investimento complessivo, in questo caso, è di oltre 1,5 milioni.

Quindi, scorrendo il Piano nazionale, si trovano i due interventi più sostanziosi, che riguardano Pontedera. Il primo, da più di 4,5 milioni, riguarda il secondo lotto di intervento per il consolidamento delle arginature del fiume Era, mentre il secondo, per 3,8 milioni di euro, si concentra sul terzo lotto.

Più numerosi gli interventi ricompresi nel Documento operativo di difesa del suolo. Si parte con 120mila euro per il comune di Castelfranco di Sotto, dedicati alla progettazione del potenziamento dell'argine dell'Arno, comprensiva di indagini e studi idraulici. Quindi, altra progettazione, stavolta per un intervento di riduzione del rischio idrogeologico, a Buti, e per la precisione sul versante interessato da una frana sulla sponda destra di Rio Panicale in località Borgarina. In questo caso, stanziamento di poco inferiore a 118mila euro.

E ancora, 75mila euro nel comune di Vicopisano per interventi mirati alla riduzione e al superamento di criticità idrauliche con la sistemazione del bacino del Rio Brandano a San Giovanni alla Vena. A questi si aggiungono la progettazione per lo studio delle criticità idrauliche degli affluenti di sinistra del fiume Cascina alla Capannina, nel comune di Casciana Terme-Lari per 25mila euro, e infine i 57mila euro nel comune di Monteverdi Marittimo per la progettazione dell'intervento di ripristino e adeguamento dell'alveo del Botro del Pelato in corrispondenza di via delle Querciolaie.