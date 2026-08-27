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Giochi del Mediterraneo, bronzo per Irene Bertini

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La schermitrice pisana conquista il terzo posto nel fioretto individuale femminile. La Toscana sale intanto a tredici medaglie complessive



PISA — C'è anche Pisa nel medagliere dei Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Irene Bertini ha conquistato la medaglia di bronzo nel fioretto individuale femminile, entrando nel gruppo degli atleti toscani capaci di salire sul podio nella prima metà della manifestazione.

Un risultato che porta il nome della città in una competizione nella quale la rappresentanza toscana sta raccogliendo numerose soddisfazioni. A metà dei Giochi sono infatti già tredici le medaglie conquistate dagli atleti della regione: cinque ori, quattro argenti e quattro bronzi.

Tra questi ultimi c'è proprio quello della pisana Bertini, insieme alle medaglie ottenute da Azzurra Sbaragli nel nuoto, Irene Mati nei 50 rana e Giulio Lombardi nel fioretto individuale maschile.

A celebrare i risultati è stato anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Rivolgo le mie più sincere congratulazioni alle atlete e agli atleti toscani che hanno conquistato le medaglia ai Giochi del Mediterraneo", ha affermato Giani. "È un risultato straordinario, frutto di talento, impegno e sacrificio, che riempie di orgoglio tutta la nostra comunità. State portando in alto i colori della Toscana e non è ancora finita".

Nel bottino regionale spiccano anche i cinque ori conquistati da Sara Bongini nel tiro al volo, Tommaso Dati nel ciclismo, Sara Franceschi nel nuoto e i due successi di Lisa Angiolini, prima nei 200 e nei 50 rana.

Per Pisa, però, il volto di questi Giochi è soprattutto quello di Irene Bertini, che con il bronzo nel fioretto porta la scherma cittadina sul podio mediterraneo.

Michele Bufalino
© Riproduzione riservata

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