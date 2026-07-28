Macchi campione del mondo di fioretto a squadre

L'Italia rimonta Hong Kong e conquista l'oro mondiale. Decisivi il navacchiese Macchi e il ct pisano Simone Vanni.

PISA — C'è anche tanta Pisa nello straordinario trionfo dell'Italia del fioretto maschile ai Mondiali di scherma di Hong Kong. Gli azzurri hanno conquistato la medaglia d'oro al termine di una finale emozionante, battendo i padroni di casa 45-44 dopo una spettacolare rimonta che li aveva visti sprofondare fino a otto stoccate di svantaggio.

Il quartetto composto da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini ha saputo ribaltare una sfida che sembrava compromessa, con la stoccata decisiva firmata da Bianchi nell'ultimo assalto. Per l'Italia si tratta della conferma del titolo mondiale conquistato nella precedente edizione.

Protagonista della vittoria è stato anche Filippo Macchi, cresciuto a Navacchio, che dopo l'argento conquistato nella prova individuale mette al collo anche l'oro a squadre. In panchina, a guidare gli azzurri, il commissario tecnico Simone Vanni, pisano, artefice di un'altra impresa della Nazionale.

"È un'emozione straordinaria contro un palazzetto pieno e con tutto il tifo contro. Ho chiuso io l'ultimo assalto, ma i ragazzi sono stati straordinari", ha detto Guillaume Bianchi, mentre il quartetto ha sottolineato la capacità di reagire alle delusioni delle gare individuali: "Ci siamo riconfermati campioni del mondo e non era affatto facile. Abbiamo azzerato tutto e ci siamo ricompattati: questa è la nostra forza".

Entusiasta anche il ct Simone Vanni: "L'ultimo minuto e mezzo? In totale serenità. Non abbiamo tirato benissimo, ma in queste gare servono soprattutto testa e cuore. Sono tutti campioni veri e hanno battuto in casa loro una grande squadra sostenuta da cinquemila spettatori. È un oro che ricorderemo per sempre".

Tra i primi a congratularsi con i due protagonisti pisani è stato il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. "Sul tetto del mondo della scherma c'è anche Pisa! L'Italia del fioretto maschile è campione del mondo dopo una finale incredibile, vinta 45-44 contro Hong Kong al termine di una rimonta da brividi. E dentro questo oro c'è tantissima della nostra terra", ha detto.

Mazzeo ha poi aggiunto: "C'è Filippo Macchi, nato e cresciuto a Navacchio, che dopo lo splendido argento individuale conquista anche il titolo mondiale a squadre insieme a Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini. E c'è Simone Vanni, pisano, commissario tecnico di una Nazionale capace ancora una volta di dimostrare talento, carattere e una straordinaria voglia di non arrendersi mai. Due pisani protagonisti di un'impresa mondiale. Grazie Filippo, grazie Simone. Pisa e tutta la Toscana sono orgogliose di voi. E adesso non vediamo l'ora di festeggiare insieme questo straordinario successo".