Macchi d'argento ai mondiali di scherma

Il fiorettista pisano si è classificato secondo regalando all'Italia la prima medaglia nella competizione iridata in corso ad Hong Kong

HONG KONG — Filippo Macchi conquista l'argento ai mondiali di scherma.

Il fiorettista 24enne pisano si è classificato secondo regalando all'Italia la prima medaglia nella competizione iridata in corso ad Hong Kong, battuto solo in finale dal ceco Alexander Choupenitch.

Tra i primi a complimentarsi con l'atleta toscano il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo: "Il Mondiale di Filippo Macchi inizia con una medaglia d’argento. Dopo una percorso straordinario, impreziosito da una rimonta memorabile nei quarti di finale, Filippo si ferma soltanto nell’ultimo atto contro il ceco Alexander Choupenitch. L’Italia torna così sul podio mondiale del fioretto maschile dopo tre anni. Da amico, prima ancora che da tifoso, voglio dirti una cosa semplice: siamo orgogliosi di te. L’argento è una medaglia bellissima e racconta ancora una volta il tuo talento, la tua forza e la tua capacità di non arrenderti mai.Sei un campione vero e un motivo di orgoglio per Pisa, per la Toscana e per tutta l’Italia. Forza Pippo".