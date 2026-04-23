Carlotta Cambi atleta dell’anno dei Veterani dello sport

A Tirrenia la sezione pisana dei Veterani dello Sport premierà il 17 Maggio Carlotta Cambi, scelta come Atleta dell’Anno 2025 della pallavolo azzurra.

PISA — Sarà Carlotta Cambi la protagonista principale della Giornata del Veterano Sportivo e della premiazione dell’Atleta dell’Anno 2025 organizzata dalla sezione pisana "G. Giagnoni" dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport. La palleggiatrice toscana è stata infatti indicata come "Atleta dell’Anno 2025", riconoscimento che la colloca nell’albo d’oro della sezione dopo Filippo Macchi, premiato nel 2024. La cerimonia è in programma Domenica 17 Maggio 2026 al Grand Hotel Golf di Tirrenia, con inizio alle 11 e convivio sociale fissato alle 13.

Il premio arriva al termine di una carriera di alto livello, costruita tra club e nazionale. Nata a Santa Miniato, Cambi ha iniziato il suo percorso nel 2011 nel Volleyrò, passando poi per la Piacentina in A2 e affacciandosi quindi alla Serie A1 con Casalmaggiore, squadra con cui ha vinto Supercoppa Italiana e Champions League. In seguito ha vestito anche la maglia dell’Agil Novara, club con cui ha conquistato lo scudetto e al quale è tornata anche nelle stagioni 2022-23 e 2025-26.

Il documento della manifestazione ripercorre anche il suo cammino in azzurro. Convocata in nazionale maggiore dal 2016, Carlotta Cambi ha ottenuto l’argento al Mondiale 2018 e alla XXX Universiade. Il salto definitivo nei risultati più recenti arriva però tra 2024 e 2025, con l’oro in Volleyball Nations League e ai Giochi Olimpici di Parigi, seguito nel 2025 da un nuovo successo in Nations League e dall’oro al campionato mondiale. È dentro questo percorso che matura il riconoscimento assegnato dalla sezione pisana dei Veterani dello Sport.

La giornata di Tirrenia non si limiterà comunque alla sola premiazione della palleggiatrice. Nel programma figurano anche Gianmarco Matteoni come atleta emergente dell’anno, Matteo Marrucci come tecnico sportivo dell’anno, Eva Marcello come giornalista sportiva dell’anno e Angelo Squadrone come veterano sportivo dell’anno, oltre a premi speciali e riconoscimenti fedeltà. Ma la notizia centrale resta quella di Carlotta Cambi, scelta come volto del 2025 sportivo dalla sezione pisana dell’UNVS.