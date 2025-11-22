Viva lo sport, dalle giovani promesse ai veterani

Il Comune ha premiato oltre 20 società sportive e i relativi protagonisti. Il sindaco Conti: "Lo sport valorizza l'inclusione e il senso di comunità"

CASCINA — Oltre 20 società e moltissimi atleti, dalle giovani promesse agli esperi veterani. Il Comune di Cascina nei giorni scorsi ha celebrato il mondo dello sport con una cerimonia che ha travalicato la semplice premiazione, trasformandosi in un momento di incontro e celebrazione dei veri valori sociali veicolati da ogni singola disciplina.

“Come amministrazione comunale – hanno spiegato il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora allo sport Francesca Mori – abbiamo voluto consegnare i riconoscimenti agli atleti delle società del Comune di Cascina, che sono il nostro orgoglio sportivo, di tutte le età e di tutte le prestazioni. Nel nostro territorio si pratica una grande varietà di discipline e l’attività sportiva va da quella amatoriale alle prestazioni di valore mondiale. Il tutto per un settore che punta anche e soprattutto a costruire il senso di comunità, perché il risultato non è tutto”.

Le discipline celebrate spaziano dall’atletica al nuoto, dalla pallavolo alla ginnastica, con risultati di rilievo che hanno portato il nome di Cascina in giro per tutta l'Italia e anche oltre i confini nazionali. Tuttavia, il cuore della cerimonia è stato il riconoscimento dell’impegno quotidiano delle società nel promuovere i valori fondamentali dello sport.

"La manifestazione ha così confermato - hanno aggiunto - che lo sport a Cascina è un vero e proprio patrimonio sociale e umano, capace di valorizzare l’inclusione, i percorsi diversi e l’aggregazione, tutti elementi che possono poi portare anche ad ottenere risultati prestigiosi grazie all’impegno e alla perseveranza".

Hanno partecipato le società Art Ballet School, Atletica Cascina, Mudra Danza, Gesport, Nuoto Uisp, Pallavolo Cascina, Asd Grifondoro Academy Pattinaggio Artistico, Tennis Tavolo, Tiro A Segno, Arcoi Sportbadminton, Circolo Scherma Navacchio, Pallavolo Casciavola, Volley Club Cascinese, Atleta Di Ginnastica Cascina, Mabo’s Sezione Ginnastica Ritmica, Atletico Palmerino, La Verru’a, Le Sbarre, Ginnastica Arcobaleno, Ginnastica Cascina.