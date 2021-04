Attualmente positivi in aumento, 4 i ricoverati

Roma, Sandra Milo al sit-in delle partite Iva: «La gente è disperata. Non ci dormo la notte»

Nuovo aggiornamento sull'andamento dell'epidemia di coronavirus sul territorio comunale da parte del sindaco Matteo Ferrucci

VICOPISANO — "Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Usl Toscana Nord Ovest ci ha comunicato che dal 4 Aprile, data del mio ultimo aggiornamento, ci sono stati 16 nuovi casi e 6 guarigioni" ha fatto sapere il sindaco Matteo Ferrucci.

Le persone attualmente positive sul territorio comunale di Vicopsiano sono così passate dalle 40 del 4 Aprile alle 50 di oggi, 4 delle quali risultato ricoverate in ospedale per Covid-19. "Come sempre auguro loro, anche tramite questa comunicazione, di guarire e di tornare alla loro vita e ai loro affetti quanto prima" ha aggiunto il primo cittadino, sottolineando che questo "è un momento che richiede ancora più forza e resistenza perché dopo tutto questo tempo e dopo tutte queste restrizioni, siamo stanchi, provati e tesi e ogni cosa diventa più pesante".

"Confido che sia 'l'ultimo miglio'... l'ultimo - ha concluso Ferrucci -, grosso sforzo da affrontare per poi riprendere la nostra vita, affrontando e superando poi insieme l'inevitabile, purtroppo, strascico di conseguenze sociali ed economiche che questa pandemia sta lasciando".