Gli Angeli senza un'ala vanno a canestro

Al palazzetto di San Giovanni alla Vena la squadra del progetto Dopo di Noi sarà impegnata in un match di baskin, sport innovativo e inclusivo

VICOPISANO — Gli Angeli con un'ala sola arrivano al palazzetto dello sport di San Giovanni alla Vena. La squadra del progetto Dopo di Noi, infatti, sfiderà sabato 28 Maggio il Costone Siena in una partita di baskin, una forma particolare e innovativa del basket.

"Il baskin, uno sport davvero per tutti, ha attuato una reale rivoluzione copernicana, nella sua semplicità - ha spiegato Antonio Rossi, referente del progetto Dopo di Noi - s'ispira al basket, ma ha caratteristiche particolari e innovative. Un regolamento, composto da 10 regole, ne governa il gioco conferendogli caratteristiche dinamiche e imprevedibili. Uno sport nuovo, pensato per permettere a tutti i giovani, con o senza disabilità di giocare nella stessa squadra, composta sia da ragazzi che da ragazze".

"Il progetto Dopo di Noi, attualmente, coinvolge circa 30 persone, tra i 18 e i 60 anni circa, con disabilità e in particolare con disturbi dello spettro autistico - ha aggiunto l'assessora alle Politiche sociali di Vicopisano, Valentina Bertini - ha come responsabile il dottor Vincenzo Costantino, come referente Antonella Rossi e come operatori Carla Abruzzese, Andrea Bertolini, Evelien Henger e Claudio Vicidomini".

Proprio a Vicopisano, le persone che fanno parte del progetto toscano de I Bambini delle Fate, un'organizzazione che finanzia progetti di inclusione sociale, sono impegnate nella cura dell'orto sul terreno dell'antico frantoio del Rio Grifone. "Si recano là tre giorni alla settimana, avendone una perfetta cura e realizzando anche una serie di attività agricole - ha concluso il sindaco Matteo Ferrucci - lo scopo del progetto è, infatti, quello di introdurli all'approccio con il mondo del lavoro, della natura e dell'agricoltura".