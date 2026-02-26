I lavori "cancellano" le strisce appena fatte

Sei fratelli e il sogno della serenità nella vita: la nuova proposta Angelica Bove è in finale

Le asfaltature avrebbero vanificato il lavoro sulla segnaletica orizzontale appena fatto. Palmieri: "Questo non è amministrare, ma sperperare"

VICOPISANO — "Un assurdo balletto". Così il consigliere di opposizione Mario Palmieri, di Vicopisano del Cambiamento, denuncia l'amministrazione comunale di aver dato inizio a dei lavori di ripristino strada che, di fatto, hanno cancellato la segnaletica orizzontale rifatta poco meno di un mese fa.

Per questo, lo stesso Palmieri, che ha spiegato di aver verificato di persona quanto avvenuto in via Garibaldi e via Vittorio Veneto, ha annunciato di aver presentato un'interrogazione urgente al sindaco Matteo Ferrucci e all'assessore ai Lavori pubblici Andrea Taccola. "Perché in un comune di ridotte dimensioni come Vicopisano, dove il personale condivide gli stessi spazi di lavoro e quasi le stesse scrivanie, non c'è un minimo coordinamento? - ha domandato - inoltre, chiedo l'acquisizione dei cronoprogrammi e l'esatto esborso economico per i lavori sulla segnaletica, appena eseguiti e subito resi vani".

Non mancano, poi, le critiche dirette all'assessore Taccola. "L'assessore dovrebbe garantire la necessaria supervisione e dedicarsi alle competenze specifiche che gli spettano - ha aggiunto -quali atti concreti di coordinamento sono stati adottati per prevenire questa disastrosa pianificazione?".

"Sarebbe il minimo rispettare la parsimonia nella spesa, trattando con cura il denaro versato dai vicaresi, che già faticano a far quadrare i bilanci familiari - ha concluso Palmieri - questo non è amministrare, è sperperare. L'interrogazione permetterà di accendere i riflettori su una gestione amministrativa che appare lontana anni luce dal principio della diligenza del buon padre di famiglia".