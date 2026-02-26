Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 12:45 METEO:PISA11°16°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
Giovedì 26 Febbraio 2026
Tutti i titoli:
La città si illumina per la giornata delle malattie rare Destinazioni d’uso, imprese in allarme I lavori "cancellano" le strisce appena fatte Futuro nazionale contro la rimozione dei taser
corriere tv
Sei fratelli e il sogno della serenità nella vita: la nuova proposta Angelica Bove è in finale
Sei fratelli e il sogno della serenità nella vita: la nuova proposta Angelica Bove è in finale

Politica Giovedì 26 Febbraio 2026 ore 11:45

I lavori "cancellano" le strisce appena fatte

Condividi
Le fresature in via Garibaldi a Vicopisano

Le asfaltature avrebbero vanificato il lavoro sulla segnaletica orizzontale appena fatto. Palmieri: "Questo non è amministrare, ma sperperare"



VICOPISANO — "Un assurdo balletto". Così il consigliere di opposizione Mario Palmieri, di Vicopisano del Cambiamento, denuncia l'amministrazione comunale di aver dato inizio a dei lavori di ripristino strada che, di fatto, hanno cancellato la segnaletica orizzontale rifatta poco meno di un mese fa.

Per questo, lo stesso Palmieri, che ha spiegato di aver verificato di persona quanto avvenuto in via Garibaldi e via Vittorio Veneto, ha annunciato di aver presentato un'interrogazione urgente al sindaco Matteo Ferrucci e all'assessore ai Lavori pubblici Andrea Taccola. "Perché in un comune di ridotte dimensioni come Vicopisano, dove il personale condivide gli stessi spazi di lavoro e quasi le stesse scrivanie, non c'è un minimo coordinamento? - ha domandato - inoltre, chiedo l'acquisizione dei cronoprogrammi e l'esatto esborso economico per i lavori sulla segnaletica, appena eseguiti e subito resi vani".

Non mancano, poi, le critiche dirette all'assessore Taccola. "L'assessore dovrebbe garantire la necessaria supervisione e dedicarsi alle competenze specifiche che gli spettano - ha aggiunto  -quali atti concreti di coordinamento sono stati adottati per prevenire questa disastrosa pianificazione?".

"Sarebbe il minimo rispettare la parsimonia nella spesa, trattando con cura il denaro versato dai vicaresi, che già faticano a far quadrare i bilanci familiari - ha concluso Palmieri - questo non è amministrare, è sperperare. L'interrogazione permetterà di accendere i riflettori su una gestione amministrativa che appare lontana anni luce dal principio della diligenza del buon padre di famiglia".

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Verso il Bologna il centrocampista nerazzurro Felipe Loyola sarà osservato speciale della settimana. "E' uscito per un problema alla caviglia"
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Nicola Belcari

new
Franco Cambi

SORRIDENDO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

La città si illumina per la giornata delle malattie rare

Politica

Destinazioni d’uso, imprese in allarme

Politica

I lavori "cancellano" le strisce appena fatte

Politica

Futuro nazionale contro la rimozione dei taser