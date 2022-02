Lavori sull'alveo del Rio Grande

Grecia, in fiamme un traghetto diretto in Italia: il video

L'amministrazione ha richiesto al Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord di intervenire sul corso d'acqua, strozzato anche dal verde smosso dai cinghiali

VICOPISANO — Il passaggio di alcuni cinghiali aveva reso del tutto sommerso il Rio Grande di Vicopisano, che si era ritrovato strozzato e, per questo, aveva cominciato anche a erodere le ristrette sponde che lo incanalano.



Per questo, l'amministrazione comunale ha richiesto l'intervento del Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord, affinché venisse ricentrato l'alveo del fiume. In questo modo, dopo i lavori, l'acqua è tornata a scorrere sul proprio letto.



Lo stesso Rio Grande, poco meno di un mese fa, era stato interessato da un altro intervento, ovvero l'installazione della nuova passerella, che aveva sostituito la precedente, in funzione dal 1998 al 2014.