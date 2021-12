Sì dell'Arma per la nuova caserma dei carabinieri

Disponibile anche un immobile confiscato alle mafie a Migliarino. Ulteriore passo avanti per realizzare la Stazione carabinieri in largo Impastato

VECCHIANO — Per la nuova caserma dei carabinieri di Vecchiano, il Comando generale dell'Arma ha approvato la nuova collocazione in Largo Peppino Impastato. Si aggiunge così un ulteriore tassello al progetto, il cui valore complessivo è pari a 1,5 milioni di euro.

“Un passaggio importante - ha commentato il sindaco Massimiliano Angori - poiché con questo atto, potrà essere pertanto chiuso il progetto, affinché lo stesso possa essere approvato dalla Giunta Comunale. Ricordiamo che la nuova localizzazione della Caserma dei Carabinieri è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale dello scorso 28 Febbraio 2019, una seduta consiliare che ha visto la piena partecipazione di tutti i consiglieri comunali".

Il progetto prevede la creazione di una caserma (comando di Stazione) di tipo B per una quantità di personale da 6 a 9 unità. Nella caserma sono compresi, oltre alle funzioni fondamentali (uffici, archivi, spazio per il ricevimento del pubblico, camera di sicurezza) anche 2 camere singole per l'alloggiamento dei militari. Con la concreta possibilità di un alloggio di servizio, con la previsione di un secondo alloggio, per comandante o vicecomandante, in un edificio concesso dall'amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, immobile che si trova a Migliarino Pisano.

“Lo stanziamento complessivo previsto negli atti di programmazione è pari a 1,5 milioni di euro - ha ricordato ancora il primo cittadino -. L'intervento sarà eseguito con tutti gli accorgimenti in materia di risparmio energetico e costituirà il completamento di una più generale riqualificazione dell'area che un tempo ospitava il campo sportivo. L'accesso carrabile sarà direttamente dalla piazza e non andrà a interferire con gli usi attualmente esistenti, lasciando inalterata di fatto la fruibilità del parco giochi, dello Spazio Tabucchi e del parcheggio limitrofi, a beneficio di tutta la cittadinanza”.