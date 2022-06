"Pnrr e Regione intervengano per Filettole"

Il Consiglio comunale approva all'unanimità la richiesta di fondi e finanziamenti per la messa in sicurezza idrogeologica di Rio Rotina e Fosso Bucine

VECCHIANO — Coinvolgere la Regione e il Governo, attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza, per mettere in sicurezza idrogeologica la frazione di Filettole. Questo è il senso dell'ordine del giorno presentato da Insieme per Vecchiano e approvato all'unanimità dal Consiglio comunale, che chiede di portare a termine la messa in sicurezza del Rio Rotina e del Bucine.

"Dopo una prima serie di interventi del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per quanto concerne il Rio Rotina - ha spiegato il sindaco Massimiliano Angori - è adesso necessario un impegno che veda protagonisti anche la Regione e il Governo, quest'ultimo attraverso la messa a punto di appositi stanziamenti anche attraverso i fondi del Pnrr, per l'ulteriore messa in sicurezza idrogeologica della frazione di Filettole".

"E proprio per tale obiettivo - ha aggiunto - attraverso il documento approvato in Consiglio, chiediamo anche alla Regione di finanziare le opere richieste dal Consorzio di Bonifica per Filettole, dare impulso alla richiesta di finanziamento per la progettazione dell’intervento di potenziamento dell’impianto idrovoro e appostare risorse tramite il bilancio regionale per la progettazione e la realizzazione di interventi di stombamento del reticolo idraulico minore".

"È necessario proseguire il lavoro di rafforzamento della sicurezza idraulica, sia con gli interventi eseguiti in collaudo con il Consorzio per il Rio Rotina, sia per la progettazione di ulteriori passi avanti - ha commentato l'assessora alla Sicurezza idrogeologica, Sara Giannotti - come si evince infatti dal Piano triennale delle opere pubbliche, è stata fatta richiesta per un ulteriore intervento di riqualificazione idraulica del fosso Rotina funzionale alla sicurezza idraulica della scuola primaria Casella, per un ammontare di oltre 1,3 milioni di euro a valere su fondi Pnrr. Vi è anche la necessità di rafforzare le sponde del Fosso Bucine".

"Chiediamo dunque al Governo e alla Regione di inserire gli interventi per la messa in in sicurezza idraulica duecentennale della frazione di Filettole nelle opere da finanziarie con i fondi del Pnrr, dal momento che il nostro Comune ha partecipato agli appositi bandi - ha concluso il capogruppo di Insieme per Vecchiano, Luca Spinesi - oppure, in alternativa, di prevedere in tempi brevi degli stanziamenti per la realizzazione delle opere in oggetto, oltre che procedere agli adeguati finanziamenti per quanto concerne la messa in sicurezza del Rio Bucine e la definitiva sistemazione del Rio Rotina su tutto il territorio della frazione".