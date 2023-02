Ripartono le pulizie per la spiaggia di Marina

Primo appuntamento di rimozione dell'immondizia in zona Bufalina per evitare la creazione di microplastiche o la reimmissione in mare dei rifiuti

VECCHIANO — La spiaggia di Marina di Vecchiano torna protagonista delle iniziative ambientali di pulizia. Che, per la prima volta nel 2023, si terranno domenica 12 Febbraio, con l'obiettivo di raccogliere i rifiuti nella zona della Bufalina.

"La spiaggia non si cura solo in vista della frequentazione estiva o per motivi legati all'estetica del paesaggio, ma si cura anche per portare il proprio contributo al miglioramento ambientale - ha commentato l'assessora all'Ambiente, Mina Canarini - rimuovere i rifiuti spiaggiati a seguito di mareggiate o della piena del Serchio in inverno significa ridurne la reimmissione in mare, ridurre la pericolosità per gli uccelli di nutrirsi di plastica e ridurre la formazione delle microplastiche".

L'iniziativa alla Bufalina sarà l'occasione per coniugare raccolta dei rifiuti spiaggiati, e informazione e sensibilizzazione sulle aree di nidificazione del fratino, con la possibilità di ripristinare anche le protezioni proprio di quelle zone.

"Ricordiamo che la spiaggia di Marina di Vecchiano è stata oggetto di studio anche dell'Università di Pisa proprio per la presenza delle microplastiche e che, attualmente, sono attivi alcuni monitoraggi - ha aggiunto - i primi 100 metri a partire dalla foce del Serchio fanno parte del progetto Profili Antropici per la caratterizzazione dei rifiuti. I 100 metri che seguono sono sotto monitoraggio di Arpat, mentre le zone transennate dal 2020 sono monitorate da Legambiente, Wwf Alta Toscana e Lipu. Inoltre, tutta la spiaggia è monitorata da un gruppo di volontari per la possibile presenza delle tartarughe".