Settimo posto per La Rappresentante di Lista

La viareggina Veronica Lucchesi e il carrarino Irama hanno portato la Toscana sul palco del festival di Sanremo. Ecco come si sono classificati

SANREMO — Settimo posto al Festival di Sanremo per La rappresentante di Lista con il brano "Ciao Ciao". Il duo è composto da Veronica Lucchesi, cantante nata a Pisa e cresciuta a Viareggio, e Dario Mangiaracina, polistrumentista di Palermo.

La classifica definitiva è stata resa nota al termine dell'ultima puntata, andata in onda ieri sera. 25 gli artisti in gara. La vittoria è andata al duetto composto da Mahmood e Blanco in gara con il brano Brividi, seconda Elisa con O forse sei tu e terzo Gianni Morandi e la sua Apri tutte le porte.

La Rappresentante di Lista e il carrarino Irama, che si è classificato quarto, hanno portato la Toscana sul palco di questa 72esima edizione del festival di Sanremo posizionandosi entrambi tra i primi 10 classificati su 25 artisti in gara.

La rappresentante di Lista nasce a Palermo dall'incontro tra Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Ad unirli artisticamente, ancor prima della musica, è stata all'inizio la passione per il teatro.

Veronica si era trasferita in Sicilia per frequentare un corso di teatro con la celebre regista Emma Dante. Il nome della band nacque quando, per poter votare fuori sede al referendum abrogativo del 2011 in tema di energia nucleare, Veronica si iscrisse, appunto, come rappresentante di lista.

Così è nata quella che loro stessi definiscono una Queer Pop Band la cui musica si è fatta strada anche in tv: oltre a partecipare alla serie televisiva Rai Il cacciatore, il loro pezzo “Questo corpo” è stato scelto da Paolo Sorrentino per la colonna sonora della serie The New Pope. Nel 2021 sono stati in gara tra i Big di Sanremo con il brano Amare.