Un concerto per i bimbi di Gaza

Il 18 Settembre al Teatro di via Verdi si esibiscono i FOuR ThREEs. Il ricavato sosterrà cliniche locali, neonati e famiglie palestinesi in difficoltà

VICOPISANO — Una serata di musica e solidarietà per sostenere la popolazione palestinese. Il 18 Settembre alle 21, al Teatro di via Verdi di Vicopisano, si terrà un concerto del gruppo FOuR ThREEs.

L’intero ricavato sarà destinato alla clinica di Emergency ad al-Qarara, nell’area di Khan Younis, all’acquisto di aiuti alimentari per neonati e famiglie vulnerabili e alle attrezzature per una nuova clinica pubblica a Nablus.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Nursery degli Alberi Mirko e Vanessa, con Bhalobasa OdV, Gruppo Emergency Pisa e Palestine Children’s Relief Fund. Partecipa anche Astarte Edizioni. L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Vicopisano e della Regione Toscana.

“Un posto occupato in teatro, una donazione, una voce unita alle altre possono contribuire a proteggere una vita e a dare sostegno a chi oggi ne ha più bisogno”, ha spiegato Mirko Palazzetti, presidente dell’associazione organizzatrice e musicista del gruppo.

Anche il sindaco Matteo Ferrucci ha sottolineato il valore dell’iniziativa e della collaborazione con associazioni “solide, presenti sul campo e credibili”.

Per prenotare è necessario scrivere a info@nurserydeglialberi.it, indicando nome, cognome e numero dei partecipanti. Sarà possibile presentarsi anche senza prenotazione, ma la disponibilità del posto non sarà garantita.

Chi non potrà partecipare potrà comunque sostenere i progetti attraverso una donazione con la causale “Donazione progetti Gaza”. Informazioni sul sito www.nurserydeglialberi.it o ai numeri 347 1749751 e 349 6035266.