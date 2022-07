Nel Pisano casi Covid in discesa ma 4 decessi

Di nuovo meno di 400 casi sul territorio provinciale, mentre a Pisa sono 167 le nuove positività. Ecco tutti i numeri per Comune di residenza

PISA — Nelle ultime 24 ore si conferma la riduzione giornaliera dei nuovi casi di positività in Provincia di Pisa, dove il bollettino odierno fa registrare 323 nuovi contagiati. Il tasso di incidenza è dunque pari a 77,56, comunque superiore a quello regionale.

In Toscana, tra ieri e oggi, sono stati eseguiti 15.077 tamponi tra test rapidi e test molecolari.

Questa è la ripartizione dei nuovi casi per ambito territoriale di riferimento dei Comuni di residenza, secondo un ordine decrescente del tasso di incidenza su 100.000 abitanti:

Area pisana, 167 casi: Crespina Lorenzana 12, Orciano Pisano 1, Vecchiano 14, Fauglia 3, Pisa 71, Cascina 35, San Giuliano Terme 24, Santa Luce 1, Vicopisano 4, Calci 2.

Valdera, 88 casi: Capannoli 8, Bientina 9, Ponsacco 15, Palaia 4, Lajatico 1, Chianni 1, Pontedera 21, Buti 4, Santa Maria a Monte 9, Calcinaia 8, Casciana Terme Lari 6, Terricciola 1, Peccioli 1.

Alta Valdicecina, 21 casi: Riparbella 3, Montescudaio 2, Casale Marittimo 1, Volterra 9, Pomarance 5, Castelnuovo di Val di Cecina 1.

Comprensorio del cuoio, 47 casi: Castelfranco di Sotto 12, Montopoli in Val d’Arno 8, San Miniato 19, Santa Croce sull’Arno 8.

Complessivamente, i ricoverati per Covid sono 749 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (2 in più).

Infine, si registrano 6 nuovi decessi, 4 dei quali relativi a persone residenti in Provincia di Pisa.