“Awanagana”, l’ironia di Osho sbarca a Pisa

Giancarlo Giammetti, compagno e socio di Valentino: «Il mio ricordo più bello? Il giorno in cui ci siamo conosciuti»

Federico Palmaroli ospite alla SMS Biblio il 23 Gennaio con l’anteprima del Pisa Scotto Festival. Bedini: “Satira intelligente e mai violenta”

PISA — L’attesa per il Pisa Scotto Festival 2026 si apre con un’anteprima nel segno della satira. Venerdì 23 Gennaio alle 17.30 alla SMS Biblio arriva Federico Palmaroli, autore satirico romano conosciuto dal grande pubblico come “Osho”, per presentare il suo ultimo libro “Awanagana. Cronaca surreale di un mondo reale”, edito da RAI Libri.

L’evento, a ingresso gratuito, sarà introdotto dall’assessore alla cultura Filippo Bedini, con la giornalista Francesca Petrucci a dialogare con l’autore.

“Da quest’anno abbiamo deciso di creare alcuni appuntamenti di avvicinamento al Festival – ha spiegato Bedini – per tenere viva l’attenzione della città e far conoscere lo stile che caratterizza la rassegna. Iniziamo con una serata all’insegna dell’ironia, con un libero pensatore capace di far riflettere senza mai scadere nella violenza verbale. Federico Palmaroli sa raccontare l’attualità con leggerezza, fuori dagli schemi, e con un linguaggio diretto, vicino alla gente”.

Palmaroli, seguito da milioni di utenti sui social grazie alla celebre pagina “Le più belle frasi di Osho”, è oggi una delle voci più riconoscibili della satira italiana. Collabora con Il Tempo e con “Porta a Porta”, ed è autore anche di serie tv. Con il suo stile inconfondibile, che abbina volti famosi a battute in romanesco, ha saputo intercettare l’assurdità della comunicazione politica e della società contemporanea.

Nel nuovo libro, l’autore ripercorre l’anno appena concluso con lo sguardo irriverente che lo ha reso popolare. “Awanagana”, titolo che richiama l’inglese storpiato di Alberto Sordi in “Un americano a Roma”, è un viaggio comico e spietato dentro un 2025 segnato da guerre, crisi e retorica digitale.