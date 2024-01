50mila euro di interventi per le scuole

In bici per le strade di Pyongyang: le rare immagini dalla Corea del Nord

Dall'infanzia alla primaria, il Comune ha dato l'ok per i lavori di messa in sicurezza e miglioramento. Ghimenti: "Lasciamo un patrimonio migliorato"

CALCI — Gli studenti e le studentesse delle scuole calcesane, dopo le vacanze di Natale, ha potuto contare sui tradizionali interventi di messa in sicurezza che avvengono durante la pausa e che, per quest'anno, il Comune ha finanziato per quasi 50mila euro.

L’intervento più corposo, ancora in corso, riguarda la manutenzione straordinaria di parte della copertura della scuola elementare Vittorio Veneto, che ha richiesto un investimento da 33mila euro. Nello specifico, la manutenzione riguarderà le gronde, alcune tegole della copertura e la sistemazione dei pluviali.

"Quando si scrive nei programmi che la scuola e l'edilizia scolastica sono una priorità assoluta, poi bisogna dimostrarlo con interventi concreti - ha commentato il sindaco Massimiliano Ghimenti - durante i nostri mandati l'attenzione alle scuole del paese, tutte, è stata una costante e, avviandoci alla conclusione del mandato, possiamo dire che lasceremo alla futura amministrazione, oltre ad un’opera davvero all'avanguardia come la nuova scuola media, anche un patrimonio scolastico certamente migliorato e valorizzato".

Altri lavori hanno riguardato le scuole dell’infanzia: a Montemagno il plesso è stato dotato di un nuovo impianto citofonico, mentre a Calci si è provveduto all’adeguamento di alcuni infissi in alluminio, per migliorare l'aerazione di due aule in assoluta sicurezza, nonché all’installazione di un nuovo parapetto esterno.