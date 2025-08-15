Guasto sulla rete, a Ghezzano acqua a singhiozzo

Poca pressione e stop temporanei all'erogazione: nella frazione sangiulianese tecnici di Acque al lavoro per il ripristino del servizio

SAN GIULIANO TERME — Giornata non proprio ideale per un guasto alla rete idrica quella di oggi, venerdì 15 Agosto, con la Toscana ancora alle prese con il gran caldo e i festeggiamenti di Ferragosto in corso.

Ma proprio nella mattinata, Acque Spa ha comunicato come si stiano verificando forti abbassamenti di pressione e temporanee mancanza d'acqua proprio per una rottura nella rete idrica del comune di San Giuliano Terme. E che, nello specifico, riguarda la frazione di Ghezzano.

"I tecnici sono già sul posto e stanno procedendo all’intervento di riparazione - hanno spiegato dal gestore - per limitare i disagi agli utenti, è stato allestito un punto per il rifornimento idrico sostitutivo in via Vicarese, nei pressi del supermercato Lidl".

Al momento, il ripristino del servizio è previsto per le 20.