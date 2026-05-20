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Elezioni Venerdì 22 Maggio 2026 ore 13:00

Da Giani a Bonafè, tutti in campo per Betti

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Il Pd cascinese chiude la campagna elettorale su Corso Matteotti: presenti anche Zambito, Nardini, Mazzeo e Trapani: "Continuiamo con il sindaco"



CASCINA — Si è conclusa nel cuore di Cascina, su Corso Matteotti, la campagna elettorale del Partito Democratico per la ricandidatura del sindaco uscente Michelangelo Betti, impegnato alle elezioni comunali del 24 e 25 Maggio.

All'iniziativa hanno partecipato anche diversi big dei dem, oltre a tutte le candidate e i candidati al Consiglio comunale della lista: dal presidente della Toscana Eugenio Giani alla vicecapogruppo della Camera Simona Bonafè, ma anche la senatrice Ylenia Zambito, l'assessora regionale Alessandra Nardini, il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il consigliere regionale Matteo Trapani.

"Abbiamo vissuto una campagna intensa, fatta di impegno, presenza e passione politica - ha detto Betti - in questi anni abbiamo lavorato con serietà per Cascina, per il suo territorio, per le sue frazioni e per la sua comunità. Oggi chiediamo di poter proseguire questo lavoro, completare i progetti avviati e aprirne di nuovi, con la stessa determinazione e con la stessa attenzione ai bisogni delle persone".

"Abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale - ha aggiunto Giovanni Russo, segretario dell’Unione comunale di Cascina - ci siamo presentati uniti, con una squadra forte, competente e radicata nel territorio che tiene insieme esperienza e rinnovamento e che saprà sostenere Michelangelo Betti e portare avanti il lavoro fatto in questi cinque anni. Siamo una comunità politica che ha scelto di stare insieme, di lavorare insieme e di guardare avanti nel solo interesse di Cascina e di tutte le sue frazioni".

Il presidente Giani ha voluto quindi rivolgere uno sguardo a quello che avvenne nel 2020. "Cinque anni e mezzo fa facemmo insieme la campagna elettorale con un unico obiettivo: superare quella Cascina malgovernata dal centrodestra - ha detto - ci unì il senso di quei valori e di quei programmi che caratterizzano il buon governo del centrosinistra. Oggi possiamo dire che li abbiamo applicati, attuati e abbiamo ottenuto risultati in Regione e a Cascina".

"Betti non ha fatto soltanto tante cose belle ma ha saputo anche spendere bene i soldi arrivati dall’Europa, che noi abbiamo fatto tanta fatica a portare - ha aggiunto Bonafè - parliamo di un milione di euro ogni mille abitanti di Cascina: un record che va scritto forte e chiaro. Cinque anni fa il Partito Democratico, insieme a Michelangelo, ha fatto una grandissima scommessa. Oggi quella scommessa va premiata".

Sulla stessa linea anche Zambito. "Il lavoro straordinario fatto in questi cinque anni da Michelangelo, dalla sua giunta e dal Partito Democratico è un percorso cui dare continuità - ha affermato - per ultimare i cantieri e aggiungerne di nuovi, perché tante idee sono ancora da realizzare".

"Betti e la sua squadra in questa legislatura hanno dimostrato di avere a cuore il bene delle cittadine e dei cittadini cascinesi, di saper amministrare e di mettere sempre al centro i diritti e la dignità di ogni persona - ha quindi aggiunto  Nardini - Cascina aveva conosciuto una stagione buia, in cui la destra aveva usato questo territorio come trampolino di lancio per ambizioni personali. Michelangelo e la sua squadra hanno saputo rimettere al centro i bisogni della comunità cascinese".

Antonio Mazzeo ha richiamato il valore della continuità amministrativa e del lavoro svolto in questi anni. "A Cascina bisogna continuare sulla strada della buona amministrazione - ha detto - i progetti di riqualificazione urbana, l’attenzione al sociale e a chi soffre, la volontà di riportare questa città al centro, valorizzando il Polo Tecnologico, le start-up e le tante imprese artigianali che trovano qui una comunità attenta e aperta. Michelangelo Betti ha dimostrato di essere un sindaco attento alla sua comunità, sempre pronto a rispondere a ogni sollecitazione. Questo è il modo giusto di fare politica: stare all’altezza degli occhi delle persone e dei loro bisogni".

"Betti in questi anni ha fatto bene l’amministratore, bene il sindaco, con una grande squadra, fatta di persone con esperienza e di energie giovani. Ha lavorato molto, con serietà e cura del territorio - ha concluso Trapani - non lasciamo le cose a metà e continuiamo questa esperienza".

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