Furto al centro commerciale

Arrestati due uomini sorpresi con capi d’abbigliamento rubati per un valore di 740 euro. Disposto l’obbligo di dimora a Chiavari

CASCINA — Nella serata del 23 Ottobre i Carabinieri della Stazione di Cascina hanno arrestato due uomini stranieri per furto aggravato all’interno di un noto centro commerciale della zona. L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, che ha permesso di fermare i due sospetti.

Secondo quanto ricostruito, il personale di sicurezza aveva notato movimenti sospetti e, dopo averli bloccati, ha scoperto che i due avevano rimosso i dispositivi antitaccheggio da alcuni capi d’abbigliamento appena sottratti. La successiva perquisizione dell’auto utilizzata dai fermati ha permesso di recuperare altra merce rubata dallo stesso punto vendita.

Il valore complessivo della refurtiva, composta da vestiti di varie marche, ammontava a 740 euro. Tutti i beni sono stati restituiti al legittimo proprietario.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, che coordina le indagini, i due uomini sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza del Comando in attesa del rito direttissimo.

Al termine dell’udienza, il giudice ha disposto per entrambi l’obbligo di dimora nel Comune di Chiavari, con la prescrizione di rimanere nel proprio domicilio dalle 20:00 alle 7:00 del mattino