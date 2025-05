Mario Tozzi a La Città del Teatro

Il ricercatore apre la rassegna "Art View" con una Lectio Magistralis su ambiente e sostenibilità. L'Ecoincontro è in programma mercoledì 7 Maggio.

CASCINA — Sarà Mario Tozzi, geologo, primo ricercatore del Cnr e noto divulgatore scientifico, il protagonista del primo appuntamento di Art View 2025, il festival che mette in dialogo arte, teatro e scienza, in programma dal 7 al 28 Maggio a La Città del Teatro di Cascina, a cura di Fondazione Sipario Toscana con il contributo di Fondazione Pisa.

La Lectio Magistralis, in programma mercoledì 7 Maggio alle ore 21, è a cura di Ecofor Service SpA e dà il via a un mese all’insegna della contaminazione tra linguaggi e saperi. Fa parte degli Ecoincontri e la serata sarà ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.ecoincontri.it.

Sul palco della Sala Franca Rame e Dario Fo, Mario Tozzi guiderà il pubblico in un appassionante viaggio tra ambiente, sostenibilità e responsabilità collettiva, in un tempo in cui la conoscenza scientifica è più che mai necessaria per orientare le scelte individuali e politiche. Tozzi, volto noto della divulgazione televisiva e autore di numerose pubblicazioni scientifiche e testi universitari, è attualmente primo ricercatore presso l’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Cnr. Il suo lavoro si concentra sull’evoluzione geologica del Mediterraneo centro-orientale e sulle deformazioni delle rocce, ma la sua missione principale è rendere la scienza accessibile, concreta, necessaria.

Durante Art View festival si terranno conferenze, spettacoli, concerti e incontri che porteranno sul palco grandi protagonisti del pensiero scientifico e della cultura contemporanea, per mostrare come il sapere possa farsi racconto, visione e immaginazione.