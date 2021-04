Parte una nuova distribuzione di mascherine

Erdogan riceve Michel e Von der Leyen: ma per lei non c'è la sedia

I cittadini potranno rivolgersi alle associazioni di volontariato, alle quali è stata affidata la distribuzione nelle varie frazioni del territorio

CASCINA — E' stata annunciata per i prossimi giorni una nuova distribuzione gratuita delle mascherine fornite dalla Regione Toscana con la collaborazione delle associazioni di volontariato. Saranno distribuite 4 mascherine per ogni cittadino al di sopra dei 6 anni di età. Le mascherine potranno essere ritirate dietro presentazione della tessera sanitaria. Potranno essere ritirate anche le mascherine di familiari e conoscenti avendo con sé la loro tessera sanitaria.

I cittadini dovranno rivolgersi all’associazione di riferimento in relazione alla zona di residenza. Chi è in quarantena e le persone anziane con difficoltà nello spostamento possono chiamare l’associazione di riferimento del territorio per ricevere le mascherine al proprio domicilio.

Di seguito il dettaglio delle associazioni di riferimento per le varie frazioni, con gli orari, i contatti e le modalità di ritiro delle mascherine.

- Latignano, Santo Stefano a Macerata zona a sud dell’Emissario presso Misericordia di Latignano Via Risorgimento 37: Lunedì 12 e 19 aprile dalle 9 alle 12,30, Mercoledì 14 e 21 aprile dalle 9 alle 12,30, Venerdì 16 e 23 aprile dalle 9 alle 12,30.

- Cascina fino a Via Nazario Sauro, Cascina zona produttiva presso la sede dell’Associazione Pubblica Assistenza di Cascina Viale Comaschi 46: Sabato 10 e 17 aprile dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, Domenica 11 e 18 aprile dalle 9 alle 12, Lunedì 12 e 19 aprile dalle 15 alle 18, Mercoledì 14 e 21 aprile dalle 15 alle 18.

- Cascina a ovest di via Nazario Sauro, Marciana, San Benedetto, San Frediano a Settimo presso la sede dell’Associazione Croce Rossa San Frediano Via Tosco Romagnola 695: da lunedì 12 a venerdì 16 aprile dalle 9 alle 12, da lunedì 19 a venerdì 23 aprile dalle 9 alle 12.

- Navacchio, Zambra, Casciavola, San Casciano, San Prospero, San Lorenzo a Pagnatico distribuite da Misericordia di Cascina presso: Piazza del mercato a Navacchio − Parcheggio cimitero San Prospero − Piazza della Chiesa di San Casciano sabato 10 e 17 aprile dalle 15 alle 17,30, Domenica 11 e 18 aprile dalle 9,30 alle 12.

- Titignano, Badia, Visignano e Ansa dell’Arno San Lorenzo alle Corti distribuite da La Racchetta: al Parco Robinson di Titignano Sabato 10 aprile dalle 14 alle 18 e domenica 11 aprile dalle 9 alle 1; in piazza Deledda a Musigliano Mercoledì 14 aprile dalle 14 alle 18 e giovedì 15 aprile dalle 9 alle 12; al parcheggio del Campo Sportivo di San Lorenzo alle Corti Sabato 17 aprile dalle 14 alle 18 e domenica 18 aprile dalle 9 alle 12.