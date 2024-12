Rollo, "Cittadini ignorati, manca trasparenza"

Il capogruppo di Valori e Impegno Civico spara a zero sull'amministrazione: "Totale incapacità di gestire dei lavori: c'è rischio di sprecare risorse"

CASCINA — "La gestione dei lavori per il trasferimento dell'asilo nido da Marciana a San Frediano e il più ampio progetto Pinqua dimostrano la totale incapacità dell'amministrazione di pianificare e realizzare interventi per la comunità". Non va per il sottile Dario Rollo, capogruppo di Valori e Impegno Civico in Consiglio comunale, che punta il dito contro la maggioranza

Innanzitutto, i lavori di ristrutturazione dell'ex centro sociale "Il Girasole", al Villaggio Santa Maria. "I lavori sono stati affidati il 2 Luglio scorso con termine previsto per il 24 Settembre, per un importo di oltre 227mila euro - ha spiegato - a oggi, sono bloccati con meno del 50% che risulta completato. I ritardi accumulati sono il risultato di mancanza di controlli, una pianificazione errata e della non condivisione dei progetti".

"Inoltre, il progetto Pinqua è stato portato avanti senza un reale coinvolgimento della comunità e ignorando le priorità locali - ha aggiunto Rollo - si è dimostrato più un esercizio di propaganda, poco concreto, costruito più per accedere ai fondi pubblici, che un piano realmente fattibile. La totale incapacità dell’amministrazione di supervisionare persino un singolo intervento, come quello di lavori di manutenzione straordinaria di un immobile, dimostra quanto sia irrealistico il completamento dell’intero progetto nei tempi richiesti. Chi paga le conseguenze?".

"Le vere vittime di questa catena di errori sono i cittadini - ha proseguito - questo approccio sconsiderato infatti sta creando disagi per le famiglie e mette a rischio importanti risorse economiche. Chiediamo che l’amministrazione comunale renda pubblici i dettagli dei lavori e del progetto Pinqua, spiegando le scelte fatte e le criticità emerse, che coinvolga attivamente i cittadini nella pianificazione dei progetti futuri e che si assuma la responsabilità politica per questo fallimento, garantendo azioni rapide per il completamento delle opere".