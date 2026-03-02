Gas, piano Plures amplia la rete in Toscana

Tra gli 8 nuovi ambiti in Italia, il progetto di Plures, con Estra e Centria, tocca i Comuni delle province di Pisa e Massa Carrara

PROVINCIA DI PISA E MASSA CARRARA — Plures rafforza la propria presenza nella distribuzione del gas con l’avvio dal primo Marzo della gestione operativa in nuovi Ambiti Territoriali Ottimali di cinque regioni italiane. Gli ambiti sono Bari 2 Sud, Barletta-Andria-Trani, Pisa, Teramo, Massa Carrara, Viterbo, Campobasso e Frosinone 2, comprendono complessivamente 74 Comuni distribuiti tra Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia e Toscana.

Per quanto riguarda la Toscana, i Comuni interessati sono: Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Montopoli in Val d’Arno, Pomarance, Pontedera, Riparbella, Santa Maria a Monte, Volterra in provincia di Pisa; Aulla, Bagnone, Filattiera, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana in provincia di Massa Carrara.

Plures, ricordiamo, guida un'associazione temporanea d'impresa formata da Estra e Centria, società del gruppo attive nel settore energia. Con questa operazione, del valore di 186 milioni di euro, Plures consolida il proprio modello di multiutility territoriale evoluta, capace di competere su scala nazionale mantenendo un forte radicamento locale, facendo leva sull’esperienza industriale di Estra e sulla capacità operativa di Centria. L’ingresso dei nuovi ambiti porterà nel perimetro del Gruppo circa 190mila nuovi punti di riconsegna (PdR), facendo crescere il totale gestito a circa 825mila rispetto ai 635mila precedenti. Il valore delle reti gestite registrerà un incremento di circa il 30% rispetto al perimetro originario. Le infrastrutture interessate comprendono circa 2.600 chilometri di rete, 50 cabine di primo salto e oltre 600 gruppi di riduzione. Il volume annuo di gas distribuito è stimato in circa 180 milioni di metri cubi.

Insieme agli asset entreranno progressivamente in Centria 103 dipendenti provenienti da Italgas. Per assicurare pieno presidio operativo sono state individuate e allestite 7 nuove sedi operative, complete di uffici e magazzini. Il processo di integrazione è stato pianificato per garantire continuità del servizio, sicurezza delle reti e prossimità ai cittadini e agli enti locali.