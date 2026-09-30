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Attualità Mercoledì 30 Settembre 2026 ore 10:10
Censimento in 15 comuni della provincia di Pisa
Istat dà il via alla rilevazione. In Toscana coinvolti 118 Comuni. La fase di raccolta dei dati inizierà il 5 Ottobre
PROVINCIA DI PISA — Sono 15 i comuni della provincia di Pisa coinvolti nell'edizione 2026 del Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni dell'Istat. La fase di raccolta diretta dei dati inizierà il 5 Ottobre.
Questa avverrà su un campione di famiglie, che riceveranno una comunicazione ufficiale con apposita informativa e una lettera nominativa contenente le credenziali per compilare il questionario online e in autonomia.
In Toscana, questa edizione del censimento interesserà 118 Comuni. 15 di questi, come detto, si trovano in provincia di Pisa: si tratta di Casciana Terme Lari, Cascina, Chianni, Fauglia, Montopoli in Val d'Arno, Orciano Pisano, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Terricciola e Vecchiano.
A livello nazionale, il Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni 2026 coinvolgerà complessivamente 2.529 Comuni e circa un milione di famiglie.
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