Covid, 19 nuovi positivi in provincia di Pisa

Il dato emerge dal bollettino regionale che monitora l'andamento dell'epidemia in Toscana. Il punto su contagi e ricoveri

PISA — Tra ieri e oggi in provincia di Pisa sono stati accertati 19 nuovi casi di positività al Covid. Il dato emerge dal bollettino regionale che monitora l'andamento dell'epidemia in Toscana e fa il punto su contagi e ricoveri.

A livello regionale, dall'ultima rilevazione sono stati accertati 227 nuovi casi. Attualmente in Toscana si contano 7.250 positivi, l'1,1% in meno rispetto a ieri. Di questi 150 (2 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 6 (1 in più) si trovano in terapia intensiva. Non si registrano nuovi decessi riconducibili al virus.

Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 325 tamponi molecolari e 2.599 tamponi antigenici rapidi: di questi il 7,8% è risultato positivo. Escludendo quelli di controllo, dall'ultimo bollettino sono stati eseguiti 419 test, il 54,2% dei quali è risultato positivo.